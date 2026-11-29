– A mi célunk az, hogy Pedro Sánchez miniszterelnök távozzon a hatalomból, és utána valami teljesen más jöjjön – jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjújában Santiago Abascal, a Vox – és egyben a Patrióták európai pártcsalád – elnöke.
Kormányváltás és jobboldali fordulat jöhet Spanyolországban a most vasárnap tartandó előre hozott parlamenti választáson. Az elemzői előrejelző modellek mintegy 80 százalékos esélyt adnak annak, hogy Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök nyolc és fél év után távozhat hivatalából. Az országot vezető baloldali kabinetet korrupciós botrányok, az elmúlt évek egyik legsúlyosabb migrációs válsága, valamint az állami vezetés hiányosságaira is rávilágító vasúti szerencsétlenségek terhelik. A Fidesz spanyolországi szövetségese eközben történelmi lehetőség előtt áll: most először válhat a kormányzás meghatározó szereplőjévé.
Abascal a Magyar Nemzetnek – a párt választási szlogenjét idézve – hangsúlyozta: Spanyolországnak egy „józan észre” alapozó kormányra van szüksége, amely elsőbbséget biztosít a spanyoloknak a bevándorlókkal szemben, amely képes megfékezni a migrációt, és amely hagyja dolgozni a családokat, a vállalkozókat és a gazdákat.
Azért indulok a választásokon, hogy miniszterelnökké válasszanak
– jelentette ki.
A teljese interjút a Magyar Nemzet hasábjain tudja elolvasni.
Mit érdemes tudni Santiago Abascalról?
Az ötvenéves Santiago Abascal a baszkföldi Bilbaóban született, felmenői között is voltak politikusok. Szülővárosában, a Deusto Egyetemen végzett szociológia szakon. Kezdetben a Néppárt színeiben politizált Baszkföldön, majd Madridban, de 2013-ban, Mariano Rajoy kormányának politikájával, illetve korrupciós ügyekkel szembeni kifogásai miatt kilépett, és másokkal együtt megalapította a Vox pártot, amely az utóbbi években a spanyol közélet legkarakteresebb formációjává vált, harmadik utat kínálva a Néppárt és a szocialisták uralmához képest. Rendre a 2019 óta képviselőházi tag Abascal a miniszterelnök-jelöltje a Voxnak, amely a 2024-es európai parlamenti választások után a részben a Fidesz alapította Patrióták Európáért csoporthoz csatlakozott. Abascal jelenleg a Patrióták európai pártcsalád elnöke is. Madridban él, öt gyermeke van, hobbijai közé tartozik a hegymászás, a lovaglás, a motorozás és az ornitológia mellett a bonszainevelés is.