Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök elismerte vereségét a vasárnapi választáson, miután a konzervatív Néppárt (PP) és a szélsőjobboldali Vox együttesen abszolút többséget szerzett – közölte az Al Jazeera. Az EFE spanyol állami hírügynökség jelentése szerint Sánchez telefonon hívta fel a PP vezetőjét, Alberto Núñez Feijóót, hogy gratuláljon a győzelméhez.

Pedro Sánchez elismerte vereségét a spanyol választáson. Fotó: Anadolu

Pedro Sánchez elismerte vereségét a vasárnapi spanyol választáson

A szavazatok mintegy 92 százalékos feldolgozottságánál a Néppárt 134 mandátumot szerzett a 350 fős parlamentben, míg a szocialisták 115 hellyel a második helyen végeztek. A Vox 53 mandátumot nyert el, amivel jelentősen javított a 2023-as eredményén, amikor 33 helyet szerzett.

BREAKING: Alberto Núñez Feijóo, leader of the People's Party, is set to become the next Prime Minister of Spain after conservative bloc wins a majority. https://t.co/VQZmXVjnxp — The Spectator Index (@spectatorindex) November 29, 2026

Az új miniszterelnöknek többek között Magyar Péter is gratulált. „Gratulálok a spanyol Néppártnak és Alberto Núñez Feijó új spanyol miniszterelnöknek a mai választáson aratott győzelmükhöz!” – írta Facebook-oldalán.