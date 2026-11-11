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spanyolország

Tizennégy éve nem volt példa ilyenre: milliók léptek sztrájkba Spanyolországban

27 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Útlezárások, rendőri összecsapások és több tucat letartóztatás. Spanyolországban tizennégy év után először tartanak általános sztrájkot, amelyhez milliók csatlakoztak az elszabadult lakásárak miatt.
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spanyolországlakhatási válságsztrájk
  • Folytatódnak a tüntetések Spanyolországban a lakhatási válság miatt.
  • November 29-én előre hozott választásokat tartanak az országban.
  • Milliók csatlakoztak a spanyol általános sztrájkhoz.

Tizennégy év után először tartanak általános sztrájkot Spanyolországban, ahol milliók tiltakoznak az elszabadult lakásárak és a súlyosbodó lakhatási válság miatt. A 24 órás országos munkabeszüntetés több gazdasági ágazatot is megbénított. Barcelonában égő gumiabroncsokkal torlaszolták el az utakat, Madridban pedig összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel. A hatóságok országszerte 27 embert tartóztattak le kisebb incidensek miatt – írja a The Guardian.

spanyolország, tüntetés, zavargások, lakhatási válság, October 5, 2026, Barcelona, Catalonia, Spain: BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 5, 2026: Trash containers burn in a central street during unrest following a demonstration for housing rights in Barcelona. (Credit Image: © Marti Segura Ramoneda/ZUMA Press Wire)
Az eredetileg az oktatás színvonalának javításáért kezdeményezett demonstráció Barcelonában zavargásokba, rongálásokba és fosztogatásba torkollott. Huszonhárom üzletet megrongáltak vagy kifosztottak. A tűzoltóknak harminchárom tűzesethez kellett kivonulniuk (A képen a spanyolországi tüntetések egyik jelenete látható, 2026. október 5-én)
Fotó: Northfoto

Megbénult a közlekedés, összecsaptak a tüntetők rendőrökkel

A szerdai általános sztrájkot Spanyolország legnagyobb szakszervezetei és a bérlők érdekvédelmi szervezetei is támogatják. A munkabeszüntetés különösen az autóipart, a kikötőket és a hulladékszállítást érinti.

A szakszervezetek szerint az autóiparban és a kikötőkben 90 százalékos, a hulladékszállításban pedig 82 százalékos volt a részvétel. Katalóniában és Andalúziában különösen sokan csatlakoztak a tiltakozáshoz, miközben számos iskola és egyetem bezárt, vagy csak korlátozottan működött.

Barcelonában szinte teljesen leállt a tömegközlekedés. A demonstrálók több utat eltorlaszoltak, egyes helyeken égő gumiabroncsokkal akadályozták a forgalmat. Madridban a főváros egyik legnagyobb nagybani piacának közelében alakultak ki összetűzések a rendőrökkel.

Tíz év alatt 80 százalékkal emelkedtek az albérletárak Spanyolországban

A tömeges tiltakozás hátterében az egyre súlyosabb lakhatási válság áll. Spanyolországban az elmúlt évtizedben 80 százalékkal emelkedtek az albérletárak, miközben az ingatlanok ára 63 százalékkal nőtt.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy számos ingatlant turisztikai célra, rövid távú bérbeadásra vagy befektetésként használnak, ami nehezíti a megfizethető lakhatáshoz való hozzáférést.

  • Szeptemberben különösen nagy felháborodást váltott ki egy 87 éves asszony, Maricarmen Abascal kilakoltatása, akinek több mint hét évtized után kellett elhagynia otthonát.
  • Granadában a lakhatási aktivisták mintegy 300, rövid távú lakáskiadáshoz használt kulcsszéfet rongáltak meg, így tiltakozva a turisztikai célú lakáskiadás terjedése ellen.
GIRONA, SPAIN - NOVEMBER 11: Demonstrators march with placards as they take to the streets as labor unions call for a nationwide general strike, triggering widespread disruptions to public transportation, shops, and restaurants in Girona, Spain on November 11, 2026. Adri Salido / Anadolu (Photo by Adri Salido / Anadolu via AFP)
Fotó: ADRI SALIDO / ANADOLU

Választások előtt robbant ki országos tiltakozás Spanyoroszágban

A szakszervezetek és a bérlők érdekvédelmi szervezetei határozottabb kormányzati beavatkozást követelnek. Követeléseik között szerepel a kiszolgáltatott helyzetben lévők kilakoltatásának korlátozása, a lakbérek befagyasztása és a rövid távú lakáskiadás szigorúbb szabályozása.

Unai Sordo, az egyik legnagyobb spanyol szakszervezet vezetője szerint az országot jelenleg leginkább a lakhatáshoz való hozzáférés kérdése osztja meg. A tiltakozások különösen érzékeny politikai időszakban zajlanak. Spanyolországban november 29-én előre hozott parlamenti választásokat tartanak.

Európa lángokban: egyre súlyosabbá válnak a tüntetések, több országban utcai harcok dúlnak

Lángoló autók, betört kirakatok, vízágyúk és könnygáz. Európa-szerte egyre több országban zajlanak tüntetések, amelyek helyenként egyre súlyosabbá válnak, több városban pedig már utcai harcok dúlnak. Párizstól Milánóig százezrek vonultak utcára, miközben a társadalmi elégedetlenség egyre nagyobb méreteket ölt.

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