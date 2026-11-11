Tizennégy éve nem volt példa ilyenre: milliók léptek sztrájkba Spanyolországban

- Folytatódnak a tüntetések Spanyolországban a lakhatási válság miatt.
- November 29-én előre hozott választásokat tartanak az országban.
- Milliók csatlakoztak a spanyol általános sztrájkhoz.
Tizennégy év után először tartanak általános sztrájkot Spanyolországban, ahol milliók tiltakoznak az elszabadult lakásárak és a súlyosbodó lakhatási válság miatt. A 24 órás országos munkabeszüntetés több gazdasági ágazatot is megbénított. Barcelonában égő gumiabroncsokkal torlaszolták el az utakat, Madridban pedig összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel. A hatóságok országszerte 27 embert tartóztattak le kisebb incidensek miatt – írja a The Guardian.
Megbénult a közlekedés, összecsaptak a tüntetők rendőrökkel
A szerdai általános sztrájkot Spanyolország legnagyobb szakszervezetei és a bérlők érdekvédelmi szervezetei is támogatják. A munkabeszüntetés különösen az autóipart, a kikötőket és a hulladékszállítást érinti.
A szakszervezetek szerint az autóiparban és a kikötőkben 90 százalékos, a hulladékszállításban pedig 82 százalékos volt a részvétel. Katalóniában és Andalúziában különösen sokan csatlakoztak a tiltakozáshoz, miközben számos iskola és egyetem bezárt, vagy csak korlátozottan működött.
Barcelonában szinte teljesen leállt a tömegközlekedés. A demonstrálók több utat eltorlaszoltak, egyes helyeken égő gumiabroncsokkal akadályozták a forgalmat. Madridban a főváros egyik legnagyobb nagybani piacának közelében alakultak ki összetűzések a rendőrökkel.
Tíz év alatt 80 százalékkal emelkedtek az albérletárak Spanyolországban
A tömeges tiltakozás hátterében az egyre súlyosabb lakhatási válság áll. Spanyolországban az elmúlt évtizedben 80 százalékkal emelkedtek az albérletárak, miközben az ingatlanok ára 63 százalékkal nőtt.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy számos ingatlant turisztikai célra, rövid távú bérbeadásra vagy befektetésként használnak, ami nehezíti a megfizethető lakhatáshoz való hozzáférést.
- Szeptemberben különösen nagy felháborodást váltott ki egy 87 éves asszony, Maricarmen Abascal kilakoltatása, akinek több mint hét évtized után kellett elhagynia otthonát.
- Granadában a lakhatási aktivisták mintegy 300, rövid távú lakáskiadáshoz használt kulcsszéfet rongáltak meg, így tiltakozva a turisztikai célú lakáskiadás terjedése ellen.
Választások előtt robbant ki országos tiltakozás Spanyoroszágban
A szakszervezetek és a bérlők érdekvédelmi szervezetei határozottabb kormányzati beavatkozást követelnek. Követeléseik között szerepel a kiszolgáltatott helyzetben lévők kilakoltatásának korlátozása, a lakbérek befagyasztása és a rövid távú lakáskiadás szigorúbb szabályozása.
Unai Sordo, az egyik legnagyobb spanyol szakszervezet vezetője szerint az országot jelenleg leginkább a lakhatáshoz való hozzáférés kérdése osztja meg. A tiltakozások különösen érzékeny politikai időszakban zajlanak. Spanyolországban november 29-én előre hozott parlamenti választásokat tartanak.
Európa lángokban: egyre súlyosabbá válnak a tüntetések, több országban utcai harcok dúlnak
Lángoló autók, betört kirakatok, vízágyúk és könnygáz. Európa-szerte egyre több országban zajlanak tüntetések, amelyek helyenként egyre súlyosabbá válnak, több városban pedig már utcai harcok dúlnak. Párizstól Milánóig százezrek vonultak utcára, miközben a társadalmi elégedetlenség egyre nagyobb méreteket ölt.