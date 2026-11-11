Tizennégy éve nem volt példa ilyenre: milliók léptek sztrájkba Spanyolországban

Folytatódnak a tüntetések Spanyolországban a lakhatási válság miatt.

November 29-én előre hozott választásokat tartanak az országban.

Milliók csatlakoztak a spanyol általános sztrájkhoz.

Tizennégy év után először tartanak általános sztrájkot Spanyolországban, ahol milliók tiltakoznak az elszabadult lakásárak és a súlyosbodó lakhatási válság miatt. A 24 órás országos munkabeszüntetés több gazdasági ágazatot is megbénított. Barcelonában égő gumiabroncsokkal torlaszolták el az utakat, Madridban pedig összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel. A hatóságok országszerte 27 embert tartóztattak le kisebb incidensek miatt – írja a The Guardian.

Az eredetileg az oktatás színvonalának javításáért kezdeményezett demonstráció Barcelonában zavargásokba, rongálásokba és fosztogatásba torkollott. Huszonhárom üzletet megrongáltak vagy kifosztottak. A tűzoltóknak harminchárom tűzesethez kellett kivonulniuk (A képen a spanyolországi tüntetések egyik jelenete látható, 2026. október 5-én)

Fotó: Northfoto

Megbénult a közlekedés, összecsaptak a tüntetők rendőrökkel

A szerdai általános sztrájkot Spanyolország legnagyobb szakszervezetei és a bérlők érdekvédelmi szervezetei is támogatják. A munkabeszüntetés különösen az autóipart, a kikötőket és a hulladékszállítást érinti.

A szakszervezetek szerint az autóiparban és a kikötőkben 90 százalékos, a hulladékszállításban pedig 82 százalékos volt a részvétel. Katalóniában és Andalúziában különösen sokan csatlakoztak a tiltakozáshoz, miközben számos iskola és egyetem bezárt, vagy csak korlátozottan működött.

Barcelonában szinte teljesen leállt a tömegközlekedés. A demonstrálók több utat eltorlaszoltak, egyes helyeken égő gumiabroncsokkal akadályozták a forgalmat. Madridban a főváros egyik legnagyobb nagybani piacának közelében alakultak ki összetűzések a rendőrökkel.

Tíz év alatt 80 százalékkal emelkedtek az albérletárak Spanyolországban

A tömeges tiltakozás hátterében az egyre súlyosabb lakhatási válság áll. Spanyolországban az elmúlt évtizedben 80 százalékkal emelkedtek az albérletárak, miközben az ingatlanok ára 63 százalékkal nőtt.