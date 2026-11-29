A spanyolok nagy számban vonultak az urnákhoz vasárnap egy olyan választáson, amely a demokrácia visszaállítása óta először juttathatja be a szélsőjobboldalt Spanyolország nemzeti kormányába, véget vetve a szocialista Pedro Sánchez miniszterelnök nyolcéves hatalmának.

Óriási a részvétel Spanyolországban a választásokon: történelmi fordulat jöhet. Fotó: Anadolu

Óriási a részvétel Spanyolországban a választásokon

A belügyminisztérium adatai szerint a részvételi arány 18:00-ra elérte a 68 százalékot, ami jelentős emelkedés a 2023-as előző parlamenti választás ugyanazon időszakában mért 53 százalékhoz képest. Sánchez – aki a baloldali szavazók mozgósítására törekedett – korábban úgy nyilatkozott, hogy a 75 százalékos vagy annál magasabb részvétel a baloldalnak kedvezne.

A közvélemény-kutatások a jobbközép Néppárt (PP) győzelmét vetítik előre, de arra utalnak, hogy a párt valószínűleg a szélsőjobboldali Vox párt támogatására szorul majd a kormányzó többség megszerzéséhez a 350 fős parlamentben.

A szavazás 20:00-kor zárult le. Az első hivatalos eredmények nagyjából egy órával később várhatók.

Történelmi lehetőség előtt a spanyol jobboldal

Sánchez, aki 2018 óta törékeny kisebbségi koalíciókkal kormányzott, azért írt ki előrehozott választásokat, mert elmondása szerint többségre van szüksége, miután a parlament elutasította az egyre súlyosbodó lakhatási válság kezelésére javasolt rendeleteit.

Pénteken hangsúlyozta, hogy a belső adataik szerint a kisebb baloldali pártokkal együtt megszerezheti a többséget, annak ellenére, hogy a legtöbb felmérés a PP és a Vox együttes győzelmét jelzi előre. A győztes pártnak 176 mandátumra van szüksége a többséghez, így a PP és a Vox közötti koalíciót tartják a legvalószínűbb kimenetelnek, bár ez kemény alkudozással járna a kormányzati posztok elosztásáról - írja a Reuters.