Zelenszkij szerint ismét akadozik a Starlink működése a fronton

Újabb fennakadások nehezítik az ukrán hadsereg műholdas kommunikációját a fronton. A Starlink rendszerének működésében több napja jelentős zavarokat tapasztalnak az ukrán fegyveres erők – erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számolt be november 12-én.

Starlink: Zelenszkij újabb súlyos problémákról számolt be

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Az államfő közlése szerint a teljes frontvonal mentén, valamint Ukrajna orosz megszállás alatt álló területein is óránként 161 kilométeres sebességkorlátozás lépett életbe a Starshield rendszerében. Az ukrán katonák arra jutottak, hogy nem véletlenszerű technikai hibákról, hanem rendszerszintű korlátozásról van szó.

Zelenszkij szerint a műholdas rendszer akadozása miatt az ukrán erők sokkal nehezebben tudják elfogni az orosz sugárhajtású drónokat. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy a légvédelmi eszközök nem képesek elegendő sebességet elérni, így nem tudják időben feltartóztatni a támadó eszközöket.

„Sajnos már becsapódások is történtek amiatt, hogy az elfogóeszközök nem fejlődnek elegendő sebességgel, és nem érnek oda időben. Ez sajnos segíti az oroszokat abban, hogy több ukránt öljenek meg, és pontosabb csapásokat mérjenek Ukrajnára” – mondta Zelenszkij.

Az ukrán vezetés már felvette a kapcsolatot az Egyesült Államokkal, hogy kiderítse a meghibásodások okát.

A Starlink korlátozása már korábban is problémát okozott

Az ukrán fegyveres erők októberben is szembesültek a Starshield műholdas kommunikációs terminálok működésének korlátozásával. Akkor több nyugati médium arról számolt be, hogy az ukrán katonai egységek kapcsolatát Elon Musk, a Starlinket és a Starshieldet fejlesztő SpaceX alapítója kezdeményezésére korlátozták.

Musk októberben azzal vádolta Ukrajnát, hogy a Starlinket támadó dróncsapások végrehajtására használja. Az ukrán fegyveres erők ezt technikailag lehetetlennek nevezték, arra hivatkozva, hogy a Starlink Oroszország területén nem működik.

A milliárdos később arra is utalt, hogy az ukrán katonai egységek műholdas kommunikációjának korlátozására azért volt szükség, mert fennállt a veszélye annak, hogy Oroszország lelövi a SpaceX műholdjait.