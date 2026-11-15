Brüsszel tovább szorítaná a hurkot Moszkva körül, az árnyékflotta sem menekülhet

A tanácskozás részleteit ismerő uniós források szerint hétfőn újabb Oroszország elleni szankciók elfogadására készülhetnek az EU-tagállamok külügyminiszterei. A tervezett intézkedések az orosz pénzügyi szektort és a kriptoeszköz-szolgáltatókat is elérhetik, a szankciós listára pedig mintegy száz új természetes és jogi személy kerülhet.

Oroszország elleni szankciók jöhetnek, az árnyékflotta is célkeresztbe került.

Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP /

Oroszország elleni szankciók az árnyékflottával szemben

Az EU az olajembargót megkerülő orosz árnyékflotta újabb hajóit és az azokat üzemeltető vállalatokat is büntetőintézkedések alá vonhatja. Olyan olajfinomítók szintén célkeresztbe kerülhetnek, amelyek a tervek szerint hozzájárulnak Oroszország háborús erőfeszítéseihez, vagy hasznot húznak azokból.

Az Ukrajna területi integritásának aláásásáért felelős személyeket és szervezeteket tartalmazó uniós listán jelenleg csaknem 4600 szereplő található. Az intézkedések több mint 690, az árnyékflottához kötött hajót érintenek, és száznál több orosz bank áll uniós tranzakciós tilalom alatt.

A külügyminiszterek az ukrajnai háborúról, valamint a polgári infrastruktúra téli védelméről is tárgyalnak. A megbeszéléshez videókapcsolaton keresztül Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is csatlakozik.

A tanács emellett a Hamász tiltott finanszírozásáért felelős szereplőkkel és haiti bűnszervezetek vezetőivel szemben is szankciókat fogadhat el.