Bezárták az oroszok által kedvelt szerb bankot, hatalmas pénzmozgások történtek a választás után

Szerbia központi bankja visszavonta az Alta Bank működési engedélyét, és felfüggesztette a pénzintézet tevékenységét. A jegybank szombati közleménye szerint a bank pénzügyi helyzete jelentősen romlott, és fennállt a további romlás veszélye, különösen a likviditás területén. A hatóság ugyanakkor nem közölt részletes tájékoztatást arról, pontosan milyen okok vezettek a döntéshez.

Szerbia bezárta az oroszok által kedvelt Alta Bankot, vizsgálat indult

Fotó: MARKO LJUTICA / AFP

A lépés különösen érzékenyen érinti az orosz közösséget, mivel az Alta Bank az egyik kevés olyan szerbiai pénzintézet volt, amely orosz magánszemélyek és vállalatok számára is számlavezetési lehetőséget biztosított. A bank a 2022-es ukrajnai háború kitörése után fontos szerepet játszott az orosz ügyfelek Szerbia és más országok közötti pénzforgalmában.

A bezárás időzítése is figyelemre méltó: kevesebb mint egy héttel azután történt, hogy Aleksandar Vučić hosszú ideje hivatalban lévő szerb vezető elveszítette a választást a diákmozgalom által támogatott politikai erőkkel szemben. A választás után az Alta ügyfelei jelentős összegeket vettek fel, illetve utaltak külföldre – erről szerb tisztviselők számoltak be a Financial Timesnak. A két esemény közötti közvetlen kapcsolatot ugyanakkor egyelőre nem bizonyították.

A bank működését felfüggesztették, több ügyfél pedig arról számolt be, hogy szombat óta nem tud pénzt felvenni. A szerb betétbiztosítási rendszer betétesenként legfeljebb 50 ezer euróig nyújt védelmet.

Több tízezer orosz ügyfelet érinthet a döntés

Szerbiában az elmúlt években jelentősen megnőtt az orosz állampolgárok száma. Tavaly év végén mintegy 55 ezer orosz rendelkezett tartózkodási engedéllyel az országban, ami több mint tízszerese a háború előtti adatnak. Az oroszok ezzel a legnagyobb külföldi állampolgári közösséget alkotják Szerbiában.

A bank bezárása ezért sok orosz ügyfelet különösen nehéz helyzetbe hozott. Pavel Belavin, egy Belgrádban élő orosz újságíró, aki maga is az Alta Bank ügyfele, arról számolt be, hogy számlái szombat óta befagyasztva vannak. A pénzintézet mobilalkalmazása időnként működik, így az ügyfelek egyenlegüket még ellenőrizhetik, tranzakciókat azonban nem tudnak végrehajtani. Belavin szerint sem a banktól, sem a szerb jegybanktól nem kaptak tájékoztatást arról, mi történik a számláikon lévő pénzzel.

Az újságíró szerint az Alta különösen népszerű volt az orosz közösségben, mivel orosz útlevéllel rendelkező magánszemélyek és vállalkozások is nyithattak nála számlát. Egy Olga nevű, külföldön élő pénzügyi tanácsadó arról beszélt, hogy pánikba esett orosz ügyfelei közül többen családjuk teljes megtakarítását a bankban tartották. Egyikük például nemrég 300 ezer eurót helyezett el ott, miután eladta oroszországi lakását.

Az Alta korábban maga is beszámolt a devizakitettségének növekedéséről. A bank 2022-ben azt közölte, hogy az árfolyamkockázatot jelző mutatója elérte a 42 százalékot, miközben a megengedett felső határ 20 százalék volt. A pénzintézet ezt az orosz rubel jelentős beáramlásával magyarázta, amely a háború és az Oroszországgal szembeni európai uniós szankciók következtében alakult ki. Az Alta ügyfélbetéteinek állománya tavaly év végére több mint ötszörösére nőtt a háború előtti szinthez képest.