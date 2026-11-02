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egyetemista lista

Hivatalos: az Egyetemista Lista a szavazatok 53 százalékát szerezte meg, Vučić pártszövetsége alulmaradt Szerbiában

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Véget ért Aleksandar Vučić politikai tömbjének tizennégy éves kormányzása Szerbiában az október 25-i előrehozott parlamenti választás szavazatainak teljes feldolgozása alapján. Az Egyetemista Lista a voksok 53,01 százalékát szerezte meg, míg a Vučić nevével fémjelzett Egyesült Szerbia koalíció 38,98 százalékot kapott.
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egyetemista listaszerbiaaleksandar vucicválasztási bizottság

A szavazatok 53,01 százalékát szerezte meg az Egyetemista Lista az október 25-i előrehozott szerbiai parlamenti választáson, míg az Aleksandar Vucic volt köztársasági elnök nevével fémjelzett Egyesült Szerbia lista a voksok 38,98 százalékát kapta - derült ki a szerbiai Köztársasági Választási Bizottság (RIK) hétfőre virradóra közzétett, teljes feldolgozottságú adataiból.

Szerbiai választás 2026: Vučić vereséget szenvedett, az Egyetemista Lista győzött
Szerbiai választás 2026: Vučić vereséget szenvedett, az Egyetemista Lista győzött 
Fotó: Alexander Ryumin / TASS via ZUMA Press

Szerbiai választás 2026: Vučić vereséget szenvedett, az Egyetemista Lista győzött

A választási bizottság azt követően tette közzé az összesített eredményeket, hogy vasárnap 53 szavazókörben megismételték a voksolást. Ezeken a helyszíneken az október 25-i szavazás eredményét megsemmisítették, vagy nem lehetett megállapítani a leadott voksok számát. A megismételt szavazást követően mind a 8392 szavazókör adatait feldolgozták.

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Pásztor Bálint vezette listája 0,80 százalékot, az Albán Koalíció 0,62 százalékot szerzett. A Rasim Ljajic nevével fémjelzett lista 0,46 százalékot kapott, míg Usame Zukorlic Igazság és Megbékélés Pártjának (SPP) listája, valamint a Szandzsáki Demokratikus Akciópárt (SDA) egyaránt a voksok 0,28 százalékát kapta. Három utóbbi listát a bosnyák kisebbség indította.

Ez azt jelenti, hogy a két szerb listán kívül csak nemzeti kisebbségi pártok kerültek be a 250 fős törvényhozásba.

A választáson összesen 4 444 310-en adták le szavazatukat, ami 68,89 százalékos részvételi aránynak felel meg.

Az október 25-i előrehozott parlamenti választáson 18 lista indult, közülük kilenc nemzeti kisebbségi listaként. A szerbiai választási rendszerben az általános parlamenti küszöb három százalék, a nemzeti kisebbségi listákra azonban kedvezményes mandátumszerzési szabályok vonatkoznak.

Az Egyetemista Lista győzelmével véget ért az Aleksandar Vucic nevével fémjelzett politikai tömb tizennégyéves kormányzása.

A választást a 2024. november 1-jei újvidéki vasútállomási tragédia után kibontakozott, majd országossá vált tiltakozások és az elhúzódó belpolitikai válság előzte meg.

A 250 tagú szerb parlamentben az abszolút többséghez legalább 126 képviselői hely szükséges. A választási bizottság most közzétett adatai a szavazatok teljes feldolgozottságát jelentik, a mandátumok végleges eloszlását és a választás jogerős eredményét külön állapítják meg, a szerbiai alkotmány szerint az urnazárást követően 96 órán belül.

Serbian Elections 2026
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Serbian Elections 2026
2026 Serbian Parliamentary Election
2026 Serbian Parliamentary Election
2026 Serbian Parliamentary Election
Belgrade Tightens Security Ahead Of Election Results Amid Protest Fears
Belgrade Tightens Security Ahead Of Election Results Amid Protest Fears
2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
2026 Serbian Parliamentary Election
Belgrade Tightens Security Ahead Of Election Results Amid Protest Fears
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
2026 Serbian Parliamentary Election
2026 Serbian Parliamentary Election
2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Belgrade Tightens Security Ahead Of Election Results Amid Protest Fears
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Galéria: Így zajlottak a választások Szerbiában
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Így zajlottak a választások Szerbiában

 

 

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