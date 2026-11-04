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Váratlan fordulat a szerb politikában: Moszkvába tartottak Vučić szövetségesei, de visszafordították a repülőgépüket

1 órája
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Különös fordulat történt a Moszkvába tartó szerb politikusok útján: az Air Serbia repülőgépét Litvánia felett visszafordították Belgrádba. Szerbia három befolyásos politikusa, Aleksandar Vulin, Nenad Popović és Dušan Bajatović is a fedélzeten tartózkodott. Az utazás egyik témája az orosz gázszállítások bővítése, de az Alta Bank bezárása után kialakult problémák is napirendre kerültek.
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Szerbia politikai és gazdasági életének három meghatározó szereplője utazott azon az Air Serbia-járaton, amely november 4-én éjszaka indult Belgrádból Moszkvába, ám Litvánia felett visszafordult. A gépen Aleksandar Vulin, a Szocialisták Mozgalmának vezetője, Nenad Popović, a Szerb Néppárt elnöke, valamint Dušan Bajatović, a Srbijagas vezetője is ott volt.

Szerbia: visszafordították a Moszkvába tartó gépet, Vučić szövetségesei is a fedélzeten voltak
Szerbia: visszafordították a Moszkvába tartó gépet, Vučić szövetségesei is a fedélzeten voltak Fotó: Andrew Cutajar

A járat visszafordítására azután került sor, hogy olyan információ jutott el a légitársasághoz, miszerint az egyik utas a kötelező biztonsági ellenőrzés nélkül szállhatott fel a fedélzetre. A Nova értesülései szerint a belgrádi repülőtér biztonsági igazgatója, Milan Kuč rendelte el a gép visszatérését. A légitársaság az ilyen eseteket a bombariadóhoz hasonló biztonsági protokoll szerint kezeli.

A Moszkvába tartó szerb repülőgép visszafordítása után az utasokat és a repülőgépet is ismételten átvizsgálták. Az ellenőrzés több órán át tartott. A Nova szerint az a személy, aki állítólag a biztonsági ellenőrzés megkerülésével jutott fel a gépre, Aleksandar Vulin volt, akinek ebben egy egyelőre meg nem nevezett személy segíthetett.

Vulin az N1 televíziónak nyilatkozva tagadta a vele szemben megfogalmazott állításokat. Azt mondta, Moszkvába utazott, hogy az orosz féllel a Szerbia és Oroszország közötti gázmegállapodás kibővítéséről tárgyaljon. A politikus szerint az incidens mögött politikai indítékok állhatnak.

Dušan Bajatović ezzel szemben azt mondta, nem tudja, miért utazott Moszkvába Vulin és Popović. Saját útjának céljaként a gázellátással kapcsolatos üzleti ügyeket, valamint az Alta Bank bezárása után felmerült problémák rendezését nevezte meg.

Orosz gázról és az Alta Bank bezárásáról is tárgyaltak volna

Az Alta Bank működési engedélyét a szerb jegybank vonta vissza, és a pénzintézet tevékenységét is felfüggesztette. A döntést azzal indokolták, hogy a bank pénzügyi helyzete jelentősen romlott, likviditási kockázatai pedig további problémákat okozhattak. A hatóság nem közölt részletes magyarázatot a döntés hátteréről.

A bank különösen fontos szerepet töltött be az orosz ügyfelek kiszolgálásában: az orosz magánszemélyek és vállalatok számára is lehetőséget biztosított a szerbiai pénzügyi szolgáltatások igénybevételére. A 2022-es orosz–ukrán háború kitörése és a nyugati szankciók után az Alta azon kevés szerbiai pénzintézetek közé tartozott, amelyek orosz ügyfeleket is fogadtak.

A bank bezárása után számos ügyfél nem tudott hozzáférni a pénzéhez. A betéteseket ugyanakkor legfeljebb 50 ezer euróig betétbiztosítás védi. A szerb hatóságoknak a pénzintézet működésével és a bezárást megelőző pénzmozgásokkal kapcsolatban is kérdésekre kell választ adniuk. A történtek és a Moszkvába tervezett politikai tárgyalások közötti közvetlen kapcsolatot egyelőre nem bizonyították.

 

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