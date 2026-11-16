A világpolitikát is átformálhatja Trump, Putyin és Hszi – történelmi csúcstalálkozó jön

Történelmi jelentőségű diplomáciai eseményre készül az Egyesült Államok, Oroszország és Kína. Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök november 19-én, csütörtökön először ül közösen tárgyalóasztalhoz. A Trump–Putyin–Hszi találkozó a nukleáris fegyverek jövőjéről és a nemzetközi biztonságról is szólhat, miközben Moszkva és Peking már most rendkívüli világpolitikai jelentőséget tulajdonít az eseménynek.
Trump hétfőn – 2026. november 16. – indult többnapos ázsiai körútjára. Elsőként a Fülöp-szigetekre látogat, majd szerdán Kínába utazik, ahol a három nagyhatalom vezetőjének csúcstalálkozóját tartják – írja a CBS News.
A történelmi csúcstalálkozó legfontosabb tudnivalói:
- A három elnök november 19-én, csütörtökön, a kínai Sencsenben találkozik.
- A Fehér Ház szerint a nukleáris fegyverek elterjedésének visszaszorítása lesz az egyik központi téma.
- Irán kérdése is napirendre kerülhet, az ukrajnai háborúról viszont Trump várhatóan nem tárgyal.
- A Kreml jelentős világpolitikai hatást vár, Kína pedig történelmi jelentőségűnek tartja az egyeztetést.
- Az ENSZ kész támogatni a találkozóból esetlegesen kibontakozó nukleáris leszerelési kezdeményezéseket.
Mikor és hol lesz a Trump–Putyin–Hszi találkozó?
A három vezető a dél-kínai Sencsenben, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának idején ül tárgyalóasztalhoz. Jurij Usakov, a Kreml elnöki tanácsadója szerint a megbeszélést a kínai elnök hivatalos rezidenciáján rendezik meg.
Miért lehet történelmi jelentőségű a csúcstalálkozó?
A Reuters beszámolója szerint a Kreml úgy véli, a három nagyhatalom egyeztetése jelentős hatással lehet a nemzetközi helyzet alakulására. Usakov a második világháború alatti együttműködésre és az ENSZ megalapítására hivatkozva hangsúlyozta a találkozó történelmi jelentőségét.
A kínai külügyminisztérium szintén kiemelkedő diplomáciai eseménynek tartja a csúcsot. Mao Ning szóvivő szerint a három ország együttműködése hozzájárulhat a világbékéhez, a stratégiai stabilitáshoz és a nagyhatalmak közötti nézetkülönbségek kezeléséhez.
Miről tárgyalhat a három nagyhatalom?
A Fehér Ház tájékoztatása szerint a nukleáris fegyverzetkorlátozás központi szerepet kap. Kína ugyanakkor korábban elzárkózott a Washingtonnal és Moszkvával folytatandó háromoldalú nukleáris tárgyalásoktól.
Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint Trump az iráni konfliktust is felvetheti. Az ukrajnai háború viszont várhatóan nem lesz a tárgyalások témája, noha az amerikai és az orosz elnök legutóbbi, 2025 augusztusi alaszkai találkozóján sem sikerült tűzszünetet elérni.
António Guterres ENSZ-főtitkár közben jelezte, hogy a világszervezet kész támogatni minden olyan nukleáris leszerelési kezdeményezést, amely a három vezető egyeztetéséből születhet – írja a Reuters.