A világpolitikát is átformálhatja Trump, Putyin és Hszi – történelmi csúcstalálkozó jön

Történelmi jelentőségű diplomáciai eseményre készül az Egyesült Államok, Oroszország és Kína. Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök november 19-én, csütörtökön először ül közösen tárgyalóasztalhoz. A Trump–Putyin–Hszi találkozó a nukleáris fegyverek jövőjéről és a nemzetközi biztonságról is szólhat, miközben Moszkva és Peking már most rendkívüli világpolitikai jelentőséget tulajdonít az eseménynek.

Trump–Putyin–Hszi találkozója Kínában – miről tárgyal a három elnök? (A képen Donald Trump utazásra készen) Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump hétfőn – 2026. november 16. – indult többnapos ázsiai körútjára. Elsőként a Fülöp-szigetekre látogat, majd szerdán Kínába utazik, ahol a három nagyhatalom vezetőjének csúcstalálkozóját tartják – írja a CBS News.

A történelmi csúcstalálkozó legfontosabb tudnivalói:

A három elnök november 19-én, csütörtökön, a kínai Sencsenben találkozik.

A Fehér Ház szerint a nukleáris fegyverek elterjedésének visszaszorítása lesz az egyik központi téma.

Irán kérdése is napirendre kerülhet, az ukrajnai háborúról viszont Trump várhatóan nem tárgyal.

A Kreml jelentős világpolitikai hatást vár, Kína pedig történelmi jelentőségűnek tartja az egyeztetést.

Az ENSZ kész támogatni a találkozóból esetlegesen kibontakozó nukleáris leszerelési kezdeményezéseket.

Mikor és hol lesz a Trump–Putyin–Hszi találkozó?

A három vezető a dél-kínai Sencsenben, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának idején ül tárgyalóasztalhoz. Jurij Usakov, a Kreml elnöki tanácsadója szerint a megbeszélést a kínai elnök hivatalos rezidenciáján rendezik meg.

Miért lehet történelmi jelentőségű a csúcstalálkozó?

A Reuters beszámolója szerint a Kreml úgy véli, a három nagyhatalom egyeztetése jelentős hatással lehet a nemzetközi helyzet alakulására. Usakov a második világháború alatti együttműködésre és az ENSZ megalapítására hivatkozva hangsúlyozta a találkozó történelmi jelentőségét.