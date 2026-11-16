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donald trump

A világpolitikát is átformálhatja Trump, Putyin és Hszi – történelmi csúcstalálkozó jön

21 perce
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Miről tárgyalhat egymással a világ három meghatározó nagyhatalmának vezetője? Talán a 21. század eddigi legnagyobb csústalálkozójára kerülhet sor a héten. Az amerikai elnök már elindult, a kínai pártfőtitkár várakozik, az orosz államfő pedig felkészül. A Trump–Putyin–Hszi találkozón a nukleáris fegyverek korlátozása és az iráni konfliktus is szóba kerülhet.
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donald trumptrumpputyinKínai Népköztársaság

Történelmi jelentőségű diplomáciai eseményre készül az Egyesült Államok, Oroszország és Kína. Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök november 19-én, csütörtökön először ül közösen tárgyalóasztalhoz. A Trump–Putyin–Hszi találkozó a nukleáris fegyverek jövőjéről és a nemzetközi biztonságról is szólhat, miközben Moszkva és Peking már most rendkívüli világpolitikai jelentőséget tulajdonít az eseménynek.

Trump–Putyin–Hszi találkozója Kínában – miről tárgyal a három elnök?JOINT BASE ANDREWS, MARYLAND - NOVEMBER 16: U.S. President Donald Trump boards Air Force One on November 16, 2026 at Joint Base Andrews, Maryland. Trump is traveling to the Philippines and then to China later in the week, where he will participate in a "trilateral meeting" with Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin in Shenzhen. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Trump–Putyin–Hszi találkozója Kínában – miről tárgyal a három elnök? (A képen Donald Trump utazásra készen) Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump hétfőn – 2026. november 16. – indult többnapos ázsiai körútjára. Elsőként a Fülöp-szigetekre látogat, majd szerdán Kínába utazik, ahol a három nagyhatalom vezetőjének csúcstalálkozóját tartják – írja a CBS News.

A történelmi csúcstalálkozó legfontosabb tudnivalói:

  • A három elnök november 19-én, csütörtökön, a kínai Sencsenben találkozik.
  • A Fehér Ház szerint a nukleáris fegyverek elterjedésének visszaszorítása lesz az egyik központi téma.
  • Irán kérdése is napirendre kerülhet, az ukrajnai háborúról viszont Trump várhatóan nem tárgyal.
  • A Kreml jelentős világpolitikai hatást vár, Kína pedig történelmi jelentőségűnek tartja az egyeztetést.
  • Az ENSZ kész támogatni a találkozóból esetlegesen kibontakozó nukleáris leszerelési kezdeményezéseket.

Mikor és hol lesz a Trump–Putyin–Hszi találkozó?

A három vezető a dél-kínai Sencsenben, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának idején ül tárgyalóasztalhoz. Jurij Usakov, a Kreml elnöki tanácsadója szerint a megbeszélést a kínai elnök hivatalos rezidenciáján rendezik meg.

Miért lehet történelmi jelentőségű a csúcstalálkozó?

A Reuters beszámolója szerint a Kreml úgy véli, a három nagyhatalom egyeztetése jelentős hatással lehet a nemzetközi helyzet alakulására. Usakov a második világháború alatti együttműködésre és az ENSZ megalapítására hivatkozva hangsúlyozta a találkozó történelmi jelentőségét.

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A kínai külügyminisztérium szintén kiemelkedő diplomáciai eseménynek tartja a csúcsot. Mao Ning szóvivő szerint a három ország együttműködése hozzájárulhat a világbékéhez, a stratégiai stabilitáshoz és a nagyhatalmak közötti nézetkülönbségek kezeléséhez.

Miről tárgyalhat a három nagyhatalom?

A Fehér Ház tájékoztatása szerint a nukleáris fegyverzetkorlátozás központi szerepet kap. Kína ugyanakkor korábban elzárkózott a Washingtonnal és Moszkvával folytatandó háromoldalú nukleáris tárgyalásoktól.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint Trump az iráni konfliktust is felvetheti. Az ukrajnai háború viszont várhatóan nem lesz a tárgyalások témája, noha az amerikai és az orosz elnök legutóbbi, 2025 augusztusi alaszkai találkozóján sem sikerült tűzszünetet elérni.

António Guterres ENSZ-főtitkár közben jelezte, hogy a világszervezet kész támogatni minden olyan nukleáris leszerelési kezdeményezést, amely a három vezető egyeztetéséből születhet – írja a Reuters.

 

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