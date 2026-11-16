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európa

Zelenszkij szerint Magyarországról is tárgyalni akar Putyin

1 órája
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Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök az európai biztonsággal kapcsolatban Magyarországot és más NATO-államokat érintő geopolitikai kérdéseket is szóba hozhat. Újabb fordulat jöhet az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon.
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  • Zelenszkij szerint Putyin az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon Magyarországot és más NATO-tagállamokat érintő biztonságpolitikai kérdéseket is felvethet.
  • Az ukrán elnök attól tart, hogy Oroszország Európa biztonsági rendszerének átalakítására és a NATO katonai jelenlétének korlátozására törekedhet.
  • Az Egyesült Államok felvetette, hogy Ukrajna NATO-tagságért cserébe kivonulna-e a Donbasz még általa ellenőrzött területeiről. Zelenszkij elutasította a területek feladását.
  • Az abu-dzabi és moszkvai egyeztetések után újabb tárgyalási forduló jöhet, amelyen három-öt európai képviselő is részt vehet.

Az ukrajnai béketárgyalások Magyarországot is érinthetik, ha Oroszország a háború lezárása mellett Európa biztonsági rendszerének átalakítását is napirendre akarja tűzni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin a NATO katonai jelenlétéről és az európai határokról is tárgyalna. A magyar kérdés felvetése egyelőre Zelenszkij feltételezése, nem bejelentett orosz követelés – számolt be a The Independent.

Az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon Magyarország is szóba kerülhet. Zelenszkij szerint Putyin Európa biztonsági rendszerét is újratárgyalná., Ukraine's President Volodymyr Zelensky gestures as he addresses the media ahead of his meeting with Finland's Prime Minister in Kyiv on October 22, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)
Az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon Magyarország is szóba kerülhet (Volodimir Zelenszkij)
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Miért kerülhet Magyarország is szóba a béketárgyalásokon?

Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Moszkva a háború befejezéséről szóló egyeztetéseket szélesebb európai biztonsági vitává alakíthatja. Szerinte Putyin megpróbálhatja újratárgyalni a NATO katonai jelenlétét, akár az amerikai csapatok kivonását is felvetve.

Azt hiszem, Putyin Finnországot és Svédországot is szóba hozza. Biztos vagyok benne, hogy Magyarország kérdését és az amerikai csapatok balti államokban való jelenlétét is felveti

– mondta az ukrán elnök, aki nem részletezte, pontosan milyen magyar vonatkozású követelésre számít. Azonban elképzelhető, hogy Magyarország NATO-ban betöltött tagságáról lehet szó.

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Zelenszkij szerint az ilyen elképzelések veszélyesek, mert újabb háborúkhoz vagy a konfliktus kiszélesedéséhez vezethetnek. Hangsúlyozta, hogy Európa biztonságáról az európai országoknak kell dönteniük, és az ukrajnai tűzszünetnek, majd a háború lezárásának kell megelőznie az új biztonsági megállapodásokat.

Hol tartanak az ukrajnai béketárgyalások?

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok felvetette: Ukrajna kivonulna-e a Donbasz még általa ellenőrzött részeiről NATO-tagságért cserébe. Az ukrán elnök elutasította a területek feladását, és kijelentette, hogy az elfoglalt területek oroszként való elismeréséről sem lehet szó.

Ukrajna közben olyan biztonsági csomagról tárgyal partnereivel, amely NATO- és uniós garanciákat, katonai és pénzügyi támogatást, valamint újjáépítési tervet is tartalmazhat.

A november 10–11-i abu-dzabi egyeztetések után Steve Witkoff és Jared Kushner Moszkvában tárgyalt Putyinnal. Újabb tárgyalási forduló körvonalazódik, amelyen Zelenszkij szerint három-öt európai képviselő is részt vehet.

A felek egy nagyszabású hadifogolycseréről is egyeztetnek, amelynek keretében oldalanként 1200–1300 ember szabadulhat. Az energetikai tűzszünetről ugyanakkor továbbra sincs megállapodás. Zelenszkij szerint az orosz küldöttek arra hivatkoztak, hogy ebben a kérdésben nincs felhatalmazásuk dönteni.

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Két hajó fedélzetén is tűz keletkezett vasárnapra virradóra a Sulina-csatorna közelében. A dróntalálatokat követően a legénység mindkét helyen megfékezte a lángokat, személyi sérülés nem történt.

 

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