Zelenszkij szerint Magyarországról is tárgyalni akar Putyin

Zelenszkij szerint Putyin az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon Magyarországot és más NATO-tagállamokat érintő biztonságpolitikai kérdéseket is felvethet.

Az ukrán elnök attól tart, hogy Oroszország Európa biztonsági rendszerének átalakítására és a NATO katonai jelenlétének korlátozására törekedhet.

Az Egyesült Államok felvetette, hogy Ukrajna NATO-tagságért cserébe kivonulna-e a Donbasz még általa ellenőrzött területeiről. Zelenszkij elutasította a területek feladását.

Az abu-dzabi és moszkvai egyeztetések után újabb tárgyalási forduló jöhet, amelyen három-öt európai képviselő is részt vehet.

Az ukrajnai béketárgyalások Magyarországot is érinthetik, ha Oroszország a háború lezárása mellett Európa biztonsági rendszerének átalakítását is napirendre akarja tűzni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin a NATO katonai jelenlétéről és az európai határokról is tárgyalna. A magyar kérdés felvetése egyelőre Zelenszkij feltételezése, nem bejelentett orosz követelés – számolt be a The Independent.

Az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon Magyarország is szóba kerülhet (Volodimir Zelenszkij)

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Miért kerülhet Magyarország is szóba a béketárgyalásokon?

Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Moszkva a háború befejezéséről szóló egyeztetéseket szélesebb európai biztonsági vitává alakíthatja. Szerinte Putyin megpróbálhatja újratárgyalni a NATO katonai jelenlétét, akár az amerikai csapatok kivonását is felvetve.

Azt hiszem, Putyin Finnországot és Svédországot is szóba hozza. Biztos vagyok benne, hogy Magyarország kérdését és az amerikai csapatok balti államokban való jelenlétét is felveti

– mondta az ukrán elnök, aki nem részletezte, pontosan milyen magyar vonatkozású követelésre számít. Azonban elképzelhető, hogy Magyarország NATO-ban betöltött tagságáról lehet szó.