Megszólalt a Kreml a tárgyalásokról: haszontalannak tartja Európa részvételét

Európának ott kell lennie az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásokon, de a jelenlegi hozzáállása mellett ez a részvétel haszontalan lenne - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízióban vasárnap sugárzott nyilatkozatában.

Haszontalannak tarja Európa részvételét a tárgyalásokon a Kreml. Fotó: AFP

Haszontalannak tarja Európa részvételét a tárgyalásokon a Kreml

Peszkov kifogásolta, hogy Brüsszel továbbra is Oroszország stratégiai vereségét akarja elérni.

Ez nagyon bonyolult kérdés. Egyrészt ott kellene lenniük a tárgyalóasztalnál. De miért lenne ott most rájuk szükség, ilyen hozzáállással? Ez haszontalan. Ezért nincsenek ott jelenleg

- fogalmazott a Kreml szóvivője.

Jurij Usakov, az orosz elnöki külügyi tanácsadója a tárgyalásokban való európai részvétel lehetőségével kapcsolatban ugyanennek a csatornának azt mondta, hogy a Kreml szerint a rendezési tárgyalások első fordulóinak a várható felújítást követően háromoldalú, orosz-amerikai-ukrán formátumban kell lezajlaniuk, mivel az Egyesült Államokkal már folytatódó munkakapcsolatok állnak fenn. Lehetségesnek nevezte, hogy az európaiak később majd helyet kapnak ennél vagy valamely másik tárgyalóasztalnál.

Usakov úgy vélekedett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök fel fogja venni a telefont, ha ukrán hivatali partnere Volodimir Zelenszkij felhívja őt. A tanácsadó azt javasolta az ukrán vezetőnek, hogy utazzon el Moszkvába, ha tárgyalni kíván.

Tűzszünetet hirdettek az oroszok, Melania Trump és a pápa is közbenjárhatott

Nemzetközi közvetítéssel született megállapodás a harcok ideiglenes felfüggesztéséről az ukrajnai Herszon megyében. Október 27-én humanitárius folyosót nyitottak Oleski térségében, hogy segítséget juttassanak el a civilekhez, és megkezdjék a kimenekítésüket. A megállapodás létrejöttében Melania Trump amerikai first lady személyes közvetítése is szerepet játszott. XIV. Leó pápa szintén közbenjárt a civilek megsegítése érdekében.

Újabb dróncsapások történtek a hétvégén

A moszkvai védelmi minisztérium vasárnapi közleménye szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni, és több mint 1170 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A hadijelentés az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel ukrán energetikai és közlekedési infrastruktúra katonai célokra használt létesítményeit, valamint drónok összeszerelésének és tárolásának helyszíneit, lőszerraktárakat, 13 páncélozott harcjárművet, két önjáró 155 milliméteres tarackot, továbbá 391 repülőgép-típusú drónt.