Terrortámadást tervezett egy kiskorú Oroszországban: őrizetbe vették

Az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vasárnap közölte, hogy az Egyesült Államoktól kapott füles alapján őrizetbe vettek egy orosz kiskorút, aki terrortámadással fenyegetőzött egy moszkvai parkban.

Terrortámadást tervezett egy kiskorú Oroszországban. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Terrortámadást tervezett egy kiskorú Oroszországban

Az FSZB először szombaton közölte, hogy a bevett partneri csatornákon keresztül információkat kapott az Egyesült Államoktól egy készülő moszkvai támadásról, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Ezt követően a dél-moszkvai Caricino palotamúzeumot és parkkomplexumot szombaton ideiglenesen lezárták.

Az Interfax a szolgálatra hivatkozva azt írta, hogy a kiskorú taktikai ruházatban és símaszkban, egy automata fegyvernek látszó tárggyal a kezében posztolt magáról fotókat a TikTokon, valamint a moszkvai Caricino Múzeum és Parkerdőben készült fényképeket is megosztott "Találtam egy helyet" felirattal.

Hálásak vagyunk az amerikai félnek az információk átadásáért

- idézte a biztonsági szolgálat közleményét az Interfax.

Az FSZB tájékoztatása szerint a kiskorú otthonában tartott házkutatás során a hatóságok megtalálták a közösségi médiás posztokban látható ruhákat és kiegészítőket, a telefonján pedig egy neonáci Telegram-csatornára való feliratkozást, továbbá "számottevő mennyiségű, terrortámadásokra, tömeggyilkosságokra és egyéb erőszakos cselekményekre vonatkozó keresési előzményt" találtak.

A biztonsági szolgálat közölte, hogy az Orosz Nyomozó Bizottság jelenleg mérlegeli a szükséges jogi és eljárási lépéseket - írta a Reuters.