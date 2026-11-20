Az Air Force One fedélzetén utazó Fehér Ház-i újságíróktól ideiglenesen elkobozták a telefonjaikat, mielőtt Donald Trump elnök repülőgépe felszállt volna a Hszi Csin-pinggel és Vlagyimir Putyinnal tartott háromoldalú csúcstalálkozó után.
A történtek után találgatások indultak, sokan egy nem tervezett kitérő, vagy egy másik légi útvonal használatáról.
„18:45, tekintsétek ezt felszállásnak. Biztonsági okokból egyelőre elvették a telefonjainkat” – olvasható a Fehér Ház újságírói csoportjának jelentésében.
További tájékoztatást az újságírók nem adtak, de az Independent megjegyezte, hogy rendkívül szokatlan, hogy az újságírók telefonjait elveszik ilyen utazás során. Ez eddig csak olyan alkalmakkor történt, amikor az amerikai elnök háborús övezetbe utazott: 2018-ban, karácsonykor az iraki Al-Asad légitámaszpontra vagy 2019-ben, hálaadáskor az afgán Bagram légitámaszpontra repült. Jacqui Heinrich, a Fox News tudósítója, aki jelenleg a Fehér Ház Tudósítók Szövetségének elnöke, az X-en rámutatott, hogy a sajtócsoport tagjainak telefonjait akkor sem vették el, amikor Trump májusban állami látogatása után elhagyta Pekinget.
Később Trump egy telefonon adott interjúban arról beszélt, hogy azért vették el a telefonokat, mert óvatosak akartak lenni.
Nem akartuk, hogy embereknél telefon legyen, amikor nem kellene
- mondta az elnök.
Kiberbiztonsági intézkedés, vagy titkos útvonal?
A döntés, hogy elkobozzák az újságírók telefonjait, találgatásokat indított.
Később a telefonok elvételét kiberbiztonsági intézkedéssel indokolták: az újságírók által Kínában használt telefonokat fémbélésű Faraday-táskába helyezték, hogy megakadályozzák azok jelküldését, amíg a repülőgép a levegőben van.
A begyűjtött készülékek többsége úgynevezett „egyszer használatos” telefon volt, amelyet kizárólag a kínai utazáshoz használtak, mivel az újságírók korábban már elrakták szokásos készülékeiket hasonló táskákba az Air Force One fedélzetén, hogy azokat az utazás Fülöp-szigeteki szakaszán és Washingtonba tartó úton használhassák.
Korábban az is felmerült, hogy Trump mégis találkozik Észak-Korea vezetőjével
Sokan úgy gondolták, a telefonok elvételének oka az lehet, hogy az amerikai elnök Észak-Korea felé kitérőt tesz. Trump a csúcstalálkozó előtti napokban beszélt arról, hogy Kim Dzsong Un esetleg csatlakozhat hozzá, amikor az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozója keretében találkozik Kína elnökével, Hszi Csin-pinggel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Szerdán Marco Rubio külügyminiszter Manilában újságíróknak is azt mondta, hogy az elnök kész a találkozóra az észak-koreai vezetővel.
Lehet, hogy nem fog megtörténni, de ő készen áll rá
– mondta Rubio, ám az utazás előtti, újságírókkal folytatott telefonbeszélgetés során magas rangú amerikai tisztviselők azt mondták, hogy „egyáltalán nincsenek tervek Észak-Koreával való kapcsolatfelvételre”.
Trump élvezte az első két találkozóját Kim Dzsongunnal, bár egyik tárgyalás sem vezetett a nukleáris fegyverek csökkentésére, vagy felszámolására vonatkozó megállapodáshoz Észak-Koreával.
Korábban, a koreai demilitarizált övezetben tett látogatása során harmadszor is találkozott Kimmel, és rövid időre ő lett az első amerikai elnök, aki észak-koreai földre lépett.