Az Air Force One fedélzetén utazó Fehér Ház-i újságíróktól ideiglenesen elkobozták a telefonjaikat, mielőtt Donald Trump elnök repülőgépe felszállt volna a Hszi Csin-pinggel és Vlagyimir Putyinnal tartott háromoldalú csúcstalálkozó után.

Donald Trump Fotó: MANDEL NGAN / AFP

A történtek után találgatások indultak, sokan egy nem tervezett kitérő, vagy egy másik légi útvonal használatáról.

„18:45, tekintsétek ezt felszállásnak. Biztonsági okokból egyelőre elvették a telefonjainkat” – olvasható a Fehér Ház újságírói csoportjának jelentésében.

További tájékoztatást az újságírók nem adtak, de az Independent megjegyezte, hogy rendkívül szokatlan, hogy az újságírók telefonjait elveszik ilyen utazás során. Ez eddig csak olyan alkalmakkor történt, amikor az amerikai elnök háborús övezetbe utazott: 2018-ban, karácsonykor az iraki Al-Asad légitámaszpontra vagy 2019-ben, hálaadáskor az afgán Bagram légitámaszpontra repült. Jacqui Heinrich, a Fox News tudósítója, aki jelenleg a Fehér Ház Tudósítók Szövetségének elnöke, az X-en rámutatott, hogy a sajtócsoport tagjainak telefonjait akkor sem vették el, amikor Trump májusban állami látogatása után elhagyta Pekinget.

Később Trump egy telefonon adott interjúban arról beszélt, hogy azért vették el a telefonokat, mert óvatosak akartak lenni.

Nem akartuk, hogy embereknél telefon legyen, amikor nem kellene

- mondta az elnök.

President Trump told NBC News why White House press pool reporters' phones were taken away before Air Force One departed Shenzhen, China: "Well, we want to be careful, and we didn't want to have people have phones when they shouldn't have phones, so we were very careful." https://t.co/Ap7BGivakm — RedWave Press (@RedWavePress) November 19, 2026

Kiberbiztonsági intézkedés, vagy titkos útvonal?

A döntés, hogy elkobozzák az újságírók telefonjait, találgatásokat indított.

Később a telefonok elvételét kiberbiztonsági intézkedéssel indokolták: az újságírók által Kínában használt telefonokat fémbélésű Faraday-táskába helyezték, hogy megakadályozzák azok jelküldését, amíg a repülőgép a levegőben van.

President Trump is back on American soil returning from China following the longest continuous Air Force One flight ever: https://t.co/rsT4etvzPO — TheBlaze (@theblaze) November 20, 2026

A begyűjtött készülékek többsége úgynevezett „egyszer használatos” telefon volt, amelyet kizárólag a kínai utazáshoz használtak, mivel az újságírók korábban már elrakták szokásos készülékeiket hasonló táskákba az Air Force One fedélzetén, hogy azokat az utazás Fülöp-szigeteki szakaszán és Washingtonba tartó úton használhassák.