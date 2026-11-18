Az amerikai elnök a Fülöp-szigetekről utazott Kínába, ahol az ASEAN-csúcson, valamint a Quad-országok vezetőinek találkozóján is részt vett. Indulása előtt új kereskedelmi megállapodást jelentett be a Fülöp-szigetekkel.

President Trump arrived in China Wednesday after starting a multiday Asia swing in the Philippines. He’s scheduled to meet in Shenzhen, a hub of China’s tech industry, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping in a highly anticipated summit, and may meet with North Korean leader Kim Jong Un. — CBS News (@CBSNews) November 18, 2026

Vlagyimir Putyin korábban érkezett meg Kínába, a kínai és az orosz elnök még Trump érkezése előtt találkoztak. Az orosz elnök látogatása különösen nagy figyelmet kap az orosz-ukrán háború során zajló intenzív támadások miatt. Amint arról beszámoltunk, Ukrajna olyan támadást intézett a kercsi híd ellen, amely a közúti közlekedést ellehetetlenítette a Krími hídon. Ennek pedig sokan szimbolikus jelentőséget tulajdonítanak, miután a hidat 2018-ban Vlagyimir Putyin avatta fel és sokáig nemcsak Oroszország Krímhez való ragaszkodását jelképezi, de sokáig az orosz hadsereg utánpótlási útvonala is volt.

Trump-Putyin-Hszi Csin-ping tárgyalásnak napirenden Ukrajna is szerepel

A mesterséges intelligencia és a szabadkereskedelmi együttműködés mellett a nukleáris fegyverkezés kérdése, valamint Irán és a Közel-Kelet helyzete is napirendre kerülhet a három világhatalom vezetőjének tárgyalásán. Zsíros Mihály, a Hír TV helyszíni tudósítója szerint ugyanakkor Ukrajnáról is szó eshet, miközben az európai országok kimaradhatnak az egyeztetésből.