Történelmi háromoldalú tárgyalásra készül csütörtökön Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök a dél-kínai Sencsenben. A Trump–Putyin–Hszi találkozó egyik legfontosabb témája egy új nukleáris megállapodás lehet. A Hír TV helyszíni tudósítása szerint Washington már nemcsak Oroszországgal, hanem Kínával is megállapodna az atomfegyverekről, Peking viszont valamennyi atomhatalmat bevonná egy ilyen egyezménybe.
Trump–Putyin–Hszi találkozó fontos kérdései és lehetséges témái
A történelmi csúcstalálkozó legfontosabb tudnivalói:
- A három elnök november 19-én, csütörtökön, a kínai Sencsenben találkozik.
- A Fehér Ház szerint a nukleáris fegyverek elterjedésének visszaszorítása lesz az egyik központi téma.
- Irán kérdése is napirendre kerülhet, az ukrajnai háborúról viszont Trump várhatóan nem tárgyal.
- A Kreml jelentős világpolitikai hatást vár, Kína pedig történelmi jelentőségűnek tartja az egyeztetést.
- Az ENSZ kész támogatni a találkozóból esetlegesen kibontakozó nukleáris leszerelési kezdeményezéseket.
Rendkívüli fogadtatásban részesítette Trumpot a kínai elnök
Hszi Csin-ping személyesen várta Donald Trumpot a sencseni repülőtéren, és megölelte az amerikai elnököt. A BBC szerint ez rendkívül szokatlan diplomáciai gesztus, úgy tudni, Hszi államfőként korábban még nem fogadott külföldi vezetőt a repülőtéren. A brit közszolgálati médium tudósítója szerint a különleges fogadtatás tudatos diplomáciai gesztus lehetett a tárgyalások előtt.
Vlagyimir Putyin már szerda hajnalban megérkezett Sencsenbe, ahol a kínai vezetés magas rangú tagja fogadta. Hszi Csin-Ping államfő, és a Kínai Kommunista Párt főtitkára régi barátjaként üdvözölte az orosz elnököt.
Ukrajna jövőjéről is tárgyalhatnak a nagyhatalmak
A nukleáris fegyverek mellett Irán és a Közel-Kelet helyzete is napirendre kerülhet. Zsíros Mihály, a Hír TV helyszíni tudósíása szerint Ukrajnáról is szó eshet, miközben az európai országok kimaradhatnak az egyeztetésből. Ez eltér a korábbi várakozásoktól, amelyek szerint Trump nem tárgyal majd az ukrajnai háborúról.
A csúcstalálkozó mellett kétoldalú megbeszéléseket is terveznek. Felmerült az is, hogy Kim Dzsongun észak-koreai vezető Sencsenbe utazik, és külön találkozik Donald Trumppal, ezt azonban egyelőre nem erősítették meg.