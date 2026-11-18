Történelmi háromoldalú tárgyalásra készül csütörtökön Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök a dél-kínai Sencsenben. A Trump–Putyin–Hszi találkozó egyik legfontosabb témája egy új nukleáris megállapodás lehet. A Hír TV helyszíni tudósítása szerint Washington már nemcsak Oroszországgal, hanem Kínával is megállapodna az atomfegyverekről, Peking viszont valamennyi atomhatalmat bevonná egy ilyen egyezménybe.

Trump–Putyin–Hszi találkozón fontos kérdésekről egyeztetnek majd a világ vezető hatalmai (A képen az orosz államfő és a kínai elnök, 2026. 11. 18. Sencsen) Fotó: WANG YE / XINHUA

Trump–Putyin–Hszi találkozó fontos kérdései és lehetséges témái

A történelmi csúcstalálkozó legfontosabb tudnivalói:

A három elnök november 19-én, csütörtökön, a kínai Sencsenben találkozik.

A Fehér Ház szerint a nukleáris fegyverek elterjedésének visszaszorítása lesz az egyik központi téma.

Irán kérdése is napirendre kerülhet, az ukrajnai háborúról viszont Trump várhatóan nem tárgyal.

A Kreml jelentős világpolitikai hatást vár, Kína pedig történelmi jelentőségűnek tartja az egyeztetést.

Az ENSZ kész támogatni a találkozóból esetlegesen kibontakozó nukleáris leszerelési kezdeményezéseket.

Rendkívüli fogadtatásban részesítette Trumpot a kínai elnök

Hszi Csin-ping személyesen várta Donald Trumpot a sencseni repülőtéren, és megölelte az amerikai elnököt. A BBC szerint ez rendkívül szokatlan diplomáciai gesztus, úgy tudni, Hszi államfőként korábban még nem fogadott külföldi vezetőt a repülőtéren. A brit közszolgálati médium tudósítója szerint a különleges fogadtatás tudatos diplomáciai gesztus lehetett a tárgyalások előtt.

Hszi Csin-ping személyesen várta Donald Trumpot a sencseni repülőtéren Fotó: MANDEL NGAN / POOL

Vlagyimir Putyin már szerda hajnalban megérkezett Sencsenbe, ahol a kínai vezetés magas rangú tagja fogadta. Hszi Csin-Ping államfő, és a Kínai Kommunista Párt főtitkára régi barátjaként üdvözölte az orosz elnököt.

Ukrajna jövőjéről is tárgyalhatnak a nagyhatalmak

A nukleáris fegyverek mellett Irán és a Közel-Kelet helyzete is napirendre kerülhet. Zsíros Mihály, a Hír TV helyszíni tudósíása szerint Ukrajnáról is szó eshet, miközben az európai országok kimaradhatnak az egyeztetésből. Ez eltér a korábbi várakozásoktól, amelyek szerint Trump nem tárgyal majd az ukrajnai háborúról.