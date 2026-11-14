Rendkívüli bejelentést tett a Fehér Ház: egy asztalhoz ülhet Trump, Putyin és Hszi Csin-ping

A háromoldalú találkozót – melynek résztvevői: Trump–Putyin–Hszi – a kínai Sencsenben rendezendő Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának idejére tervezik – írta meg a BBC.

Trump–Putyin–Hszi történelmi találkozó jöhet.

Fotó: AFp / AFP

Olivia Wales, a Fehér Ház szóvivője közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök kínai látogatását a három vezető közös egyeztetésével zárná.

A tárgyalások egyik legfontosabb témája a nukleáris fegyverek számának csökkentése lehet.

A szóvivő szerint Trump különösen veszélyesnek tartja az atomfegyverek elterjedését, ezért szeretné napirendre tűzni a kérdést.

Az értesülések alapján Irán helyzete is szóba kerülhet, Ukrajna azonban várhatóan nem szerepel a tárgyalási témák között.

Az AP és a Reuters egy névtelenséget kérő magas rangú amerikai tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy a találkozótól egyelőre nem várnak konkrét megállapodást.

Trump–Putyin–Hszi találkozó: történelmi egyeztetés jöhet Kínában

Az Egyesült Államok és Oroszország közötti nukleáris fegyverzetkorlátozási egyezmény februárban lejárt, így a világ két legnagyobb atomarzenálját már nem szabályozza hasonló jelentőségű megállapodás.

Az ENSZ sürgette a feleket egy új keretrendszer kidolgozására.

Trump korábban arról beszélt, hogy egy jobb megállapodással váltaná fel a lejárt szerződést, amelybe Kínát is bevonná.

A háromoldalú tárgyalás azonban komoly diplomáciai kihívást jelenthet, mivel Peking és Moszkva együttműködésének megteremtése akár éveket is igénybe vehet.

Trump szerdán késő este érkezik Sencsenbe, csütörtökön pedig külön kétoldalú egyeztetést is tart Hszi Csin-pinggel.

A kínai állami média egyelőre csak a tervezett kétoldalú találkozókról számolt be,

a háromoldalú csúcstalálkozót nem erősítette meg.

A Kreml részéről korábban Dmitrij Peszkov szóvivő beszélt olyan jelzésekről, amelyek a tárgyalásokra való készséget mutatják.