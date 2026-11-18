Amint arról beszámoltunk, az amerikai elnököt a kínai elnök a repülőtéren fogadta Sencsenbe érkezésekor. Trump és Hszi Csin-ping szívélyesen üdvözölték egymást, az amerikai elnök pedig később a közös fotózást megelőzően találkozott Putyinnal.
Az amerikai és az orosz elnök várhatóan csütörtökön, a csúcstalálkozó szünetében tartanak majd négyszemközti megbeszélést, amelyen szóba kerülhet az ukrajnai konfliktus is.
Az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési Fórum (APEC) ideje alatt azonban a figyelem középpontjában a csütörtöki amerikai–kínai–orosz tárgyalások állnak majd. Ez lesz az első alkalom, hogy a három vezető személyesen találkozik egymással.
A teljes napirendet még nem hozták nyilvánosságra, de szakértők arra számítanak, hogy többek között az ukrajnai és az iráni konfliktusról, a nukleáris fegyverek elterjedéséről, a kereskedelmi együttműködésekről, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos közös tervekről is szó eshet.
A mostani találkozó volt az első Trump és Putyin között 2025 augusztusa óta, amikor az orosz elnök Alaszkába utazott az orosz-ukrán háborúról szóló tárgyalásokra, amelyek végül nem hoztak áttörést.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem örül a kínai találkozónak: aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a háború befejezésére irányuló tervet Kijev vagy Európa képviselőinek távollétében vitatják meg – emlékeztetett a BBC.