Donald Trump és Vlagyimir Putyin informális találkozót tartottak a sencseni APEC csúcstalálkozón. A megbeszélés előtt Trump rövid beszédet mondott, amelyben kijelentette, az orosz elnökkel „évek óta kiváló kapcsolatuk van”.
A találkozó kapcsán Trump úgy fogalmazott: úgy gondolom, ebből sok csodálatos dolog születhet, vagy legalábbis elindulhat, de szerintem ezek a dolgok ki is fognak alakulni.”
Majd utalt a háromoldalú találkozóra, amelyet Hszi Csin-ping elnökkel együtt tart az amerikai és az orosz elnök, amelyet szintén megelőz egy négyszemközti találkozó Trump és a kínai elnök között. Putyin nem mondott külön köszöntőt a megbeszélés előtt.
Ukrajna volt a legfontosabb téma
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozója jól sikerült – jelentette ki Jurij Uszakov hozzátéve, az orosz és az amerikai elnök találkozóján nem hangzottak el különösen fontos nyilatkozatok – közölte a TASZSZ az orosz elnök tanácsadójára hivatkozva.
Uszakov elmondta, hogy a vezetők megvitatták az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdéseit és a kétoldalú kapcsolatokat.
Az orosz hírportál beszámolója szerint az orosz és az amerikai elnök találkozója körülbelül 40 percig tartott és előkészítő jellegű volt az Oroszország–Kína–USA háromoldalú csúcstalálkozó előtt.
A hivatalos közlés szerint Putyin és Trump megvitatták az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdéseit és a kétoldalú kapcsolatokat is. Uszakov tájékoztatása szerint az ukrajnai helyzet volt a legfontosabb téma a két elnök találkozója során.
Mit súgott Trump Putyinnak?
A találkozó kezdetén, a sajtó képviselői előtt zajló üdvözlés során Donald Trump valamit súgott Putyinnak, de egyelőre nem derült ki, hogy mi volt az a bizalmas információ, amelyet már a kézfogás során közölni akart az amerikai elnök az orosz elnökkel.