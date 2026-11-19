Donald Trump és Vlagyimir Putyin informális találkozót tartottak a sencseni APEC csúcstalálkozón. A megbeszélés előtt Trump rövid beszédet mondott, amelyben kijelentette, az orosz elnökkel „évek óta kiváló kapcsolatuk van”.

Trump és Putyin több mint egy év után találkozott ismét Fotó: VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL

A találkozó kapcsán Trump úgy fogalmazott: úgy gondolom, ebből sok csodálatos dolog születhet, vagy legalábbis elindulhat, de szerintem ezek a dolgok ki is fognak alakulni.”

Majd utalt a háromoldalú találkozóra, amelyet Hszi Csin-ping elnökkel együtt tart az amerikai és az orosz elnök, amelyet szintén megelőz egy négyszemközti találkozó Trump és a kínai elnök között. Putyin nem mondott külön köszöntőt a megbeszélés előtt.