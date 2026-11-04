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A demokraták átvették az irányítást a Kongresszusban: így reagált Donald Trump

Rendkívüli

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Donald Trump

A demokraták átvették az irányítást a Kongresszusban: így reagált Donald Trump

1 órája
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Meglepetésszerű győzelmet arattak a demokraták több kulcsfontosságú államban is az éjszaka folyamán a 2026-os-félidős választáson az Amerikai Egyesült Államokban. A hírek szerint ezzel előreláthatóan átveszik az irányítást a Kongresszus felett Donald Trump elnökségének hátralévő idejére.
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Donald Trumperedményefélidős választás

Bár a 2026-os félidős választás eredményének kihirdetése még várat magára Amerikában, a legfrissebb hírek szerint a demokraták meglepetésszerű győzelmet arattak a "republikánusok fellegváraiban", többek közt Texasban, Kansasben, Dél-Karolinában és Ohióban is, ahol két évvel ezelőtt a republikánus Donald Trump elnök még könnyedén győzelmet aratott. A demokraták így előreláthatóan többségben lesznek mind a Szenátusban, mind a Képviselőházban, vagyis januárban ismét átveszik az irányítást a Kongresszus felett Trump elnökségének hátralévő idejére.

US President Donald Trump speaks at the 25th anniversary commemoration of the September 11, 2001 attacks at the Pentagon in Washington, DC, on September 11, 2026. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
A demokraták veszik át az irányítást a Kongresszus felett Donald Trump elnökségének hátralévő idejére / Fotó: AFp / AFP

A Kongresszus mindkét kamaráját jelenleg Trump Republikánus Pártja ellenőrzi, akik a többséggel rendelkeznek - azonban, amennyiben a demokraták visszaszerzik a Kongresszust, könnyebben tudnak majd törvényeket hozni és megkérdőjelezni az elnök programját, valamint vizsgálatokat is indíthatnak majd az elnöki adminisztráció tagjai ellen - írja a BBC. Erre pedig a szavazatszámlálás jelenlegi állása szerint igen komoly esély van, ugyanis a Szenátus már most a Demokratáké (52 (D)/41 (R) arányban, 7 hely sorsa még kérdéses), és rendkívül nagy az esélye, hogy a Kongresszusban is jelentős többségre tesznek szert (jelenlegi állás: 204 (D)/123 (R), 108 hely sorsa még kérdéses).

Így reagált Donald Trump

Donald Trump elnök a Fox Newsnak telefonált, hogy megvitassa a republikánusok elleni félidős választási vereség eredményével kapcsolatos érzéseit: ekkor elismerte, hogy a demokraták „jó munkát végeztek”, habár meglepetését fejezte ki az eredmény miatt. Azt is kijelentette, sok szempontból együtt tudnak majd működni a demokratákkal a Kongresszusban, valamint kizárta annak a lehetőségét, hogy a félidős választások következtében bármilyen változtatást eszközölne a kabinetjében.

 

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