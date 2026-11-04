A demokraták átvették az irányítást a Kongresszusban: így reagált Donald Trump

Bár a 2026-os félidős választás eredményének kihirdetése még várat magára Amerikában, a legfrissebb hírek szerint a demokraták meglepetésszerű győzelmet arattak a "republikánusok fellegváraiban", többek közt Texasban, Kansasben, Dél-Karolinában és Ohióban is, ahol két évvel ezelőtt a republikánus Donald Trump elnök még könnyedén győzelmet aratott. A demokraták így előreláthatóan többségben lesznek mind a Szenátusban, mind a Képviselőházban, vagyis januárban ismét átveszik az irányítást a Kongresszus felett Trump elnökségének hátralévő idejére.

A demokraták veszik át az irányítást a Kongresszus felett Donald Trump elnökségének hátralévő idejére / Fotó: AFp / AFP

A Kongresszus mindkét kamaráját jelenleg Trump Republikánus Pártja ellenőrzi, akik a többséggel rendelkeznek - azonban, amennyiben a demokraták visszaszerzik a Kongresszust, könnyebben tudnak majd törvényeket hozni és megkérdőjelezni az elnök programját, valamint vizsgálatokat is indíthatnak majd az elnöki adminisztráció tagjai ellen - írja a BBC. Erre pedig a szavazatszámlálás jelenlegi állása szerint igen komoly esély van, ugyanis a Szenátus már most a Demokratáké (52 (D)/41 (R) arányban, 7 hely sorsa még kérdéses), és rendkívül nagy az esélye, hogy a Kongresszusban is jelentős többségre tesznek szert (jelenlegi állás: 204 (D)/123 (R), 108 hely sorsa még kérdéses).

Így reagált Donald Trump

Donald Trump elnök a Fox Newsnak telefonált, hogy megvitassa a republikánusok elleni félidős választási vereség eredményével kapcsolatos érzéseit: ekkor elismerte, hogy a demokraták „jó munkát végeztek”, habár meglepetését fejezte ki az eredmény miatt. Azt is kijelentette, sok szempontból együtt tudnak majd működni a demokratákkal a Kongresszusban, valamint kizárta annak a lehetőségét, hogy a félidős választások következtében bármilyen változtatást eszközölne a kabinetjében.