Ursula von der Leyent alaposan kiosztotta Vannacci Roberto olasz EP-képviselő Ukrajna ügyében – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel. A politikai elemző mellékelte a felvételt, amelyen a Szuverén Nemzetek Európája (ESN) pártcsalád politikusa keményen odaszól a Európai Bizottság elnökének.

Ursula von der Leyent alaposan kiosztotta Vannacci Roberto olasz EP-képviselő Ukrajna ügyében (Fotó: AFP)

„Jingle bells, jingle bells, jingle all the way” – idézte beszédében a jól ismert ünnepi dalt Vanacci Roberto, aki úgy folytatta: karácsony van, és von der Leyen egy 45 milliárd eurós ajándékot csomagol Ukrajnának.

Nem volt elég a 90 milliárd, amit pár hónapja, adtunk?

– tette fel a kérdést.

Újabb hitelcsomagot venne fel Brüsszel Ukrajnának Mint ismert, újabb, 45 milliárd eurós hitelfelvételt tervez az Európai Bizottság Ukrajna 2027-es támogatására. Az összegből az ukrán gazdaság működését és a hadsereg finanszírozását segítenék, Magyarország, Csehország és Szlovákia ismét távol maradhat a közös hitelkonstrukciótól.

A politikus rámutatott:az EU kötvényeket bocsát ki, amelynek magas kamatait az uniós adófizetők fizetik majd meg. – És mit kezd Kijev ezzel a pénzzel? Először a küszöbünkre hozza a háborút, a Földközi-tenger térségébe, majd olyan politikusok nevét, mint én, és más kollégák itt a teremben, felírja a Gestapo-stílusú feketelistájára. Furcsa, hogy az Európai Bizottság, amely annyira cenzúrázni akarja az úgynevezett orosz propagandát, szánalmasan hallgat ezekkel a titkosrendőrségi gyakorlatokkal szemben – mondta.

Az olasz képviselő szerint eközben az amerikai, a kínai és az orosz elnök felosztja a világot.

– Von der Leyen asszony csak kinéz az ablakon, másrészt túl elfoglalt az ajándékok becsomagolásával. „Jingle bells, jingle bells, jingle all the way” – zárta beszédét Vanacci Roberto, ami után pár perccel a bizottság elnöke el is hagyta az üléstermet.