Megváltozhatnak Ukrajna határai – döbbenetes kijelentést tett Trump a háború végéről

Az amerikai elnök az interjúban arról is beszélt, hogy szerinte a béke egyik legnagyobb akadálya a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő közötti mély ellenségeskedés.

Amikor arról kérdezték, melyik vezetőben bízik jobban, Trump nem kívánt egyértelmű választ adni. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkettőjükkel jó kapcsolatot ápol.

Az elnök továbbra is bízik a háború gyors lezárásában, és azt állította, hogy ebben saját közvetítői szerepe lesz a döntő.

Újabb béketárgyalások Ukrajna jövőjéről

Trump november 5-én már egy jelentős ukrajnai megállapodás lehetőségéről beszélt, amely szerinte egész Európára hatással lehet. Az amerikai elnök akkor úgy fogalmazott, hogy mindenki elégedett lesz az egyezséggel, annak részleteit azonban nem ismertette.

A Meduza orosz ellenzéki portál szerint az európai tisztviselők egy része attól tart, hogy egy Oroszországgal kötött megállapodás Európa biztonságának rovására születhet meg. Azt is ellenzik, hogy az egész kontinenst érintő kérdésekről kizárólag az ukrajnai béketárgyalások keretében döntsenek.

A következő háromoldalú egyeztetéseket november 10–11-re tervezik Abu-Dzabiban, ahol az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna képviselői tárgyalhatnak a háború lezárásának lehetőségeiről.