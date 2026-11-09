Megváltozhatnak Ukrajna határai – döbbenetes kijelentést tett Trump a háború végéről

- Mikor érhet véget az ukrajnai háború?
- Megváltozhatnak Ukrajna határai a békekötés után.
- Mit mondott Donald Trump az ukrajnai békéről?
- Hol és mikor tartják a következő béketárgyalásokat?
Jelentős változások jöhetnek Ukrajna jövőjében, amennyiben sikerül lezárni az Oroszországgal vívott háborút. Donald Trump amerikai elnök szerint az ukrajnai háború hamarosan véget érhet, ugyanakkor egy olyan kijelentést is tett, amely az ország határainak esetleges megváltozására utalhat. Az elnök a CBS 60 Minutes című műsorában beszélt a béke kilátásairól – írja a CBS News.
Trump szerint hamarosan véget érhet az ukrajnai háború
Donald Trump úgy fogalmazott, hogy Ukrajna a háború befejezése után valamelyest más alakot ölthet. A kijelentés felveti a területi változások lehetőségét, az amerikai elnök azonban nem részletezte, pontosan mire gondolt.
Az amerikai elnök az interjúban arról is beszélt, hogy szerinte a béke egyik legnagyobb akadálya a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő közötti mély ellenségeskedés.
Amikor arról kérdezték, melyik vezetőben bízik jobban, Trump nem kívánt egyértelmű választ adni. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkettőjükkel jó kapcsolatot ápol.
Az elnök továbbra is bízik a háború gyors lezárásában, és azt állította, hogy ebben saját közvetítői szerepe lesz a döntő.
Újabb béketárgyalások Ukrajna jövőjéről
Trump november 5-én már egy jelentős ukrajnai megállapodás lehetőségéről beszélt, amely szerinte egész Európára hatással lehet. Az amerikai elnök akkor úgy fogalmazott, hogy mindenki elégedett lesz az egyezséggel, annak részleteit azonban nem ismertette.
A Meduza orosz ellenzéki portál szerint az európai tisztviselők egy része attól tart, hogy egy Oroszországgal kötött megállapodás Európa biztonságának rovására születhet meg. Azt is ellenzik, hogy az egész kontinenst érintő kérdésekről kizárólag az ukrajnai béketárgyalások keretében döntsenek.
A következő háromoldalú egyeztetéseket november 10–11-re tervezik Abu-Dzabiban, ahol az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna képviselői tárgyalhatnak a háború lezárásának lehetőségeiről.
Kiderült, mi lehet az első célpont, ha Oroszország megtámadná Európát
Egy orosz katonai szakértő a Tsargrad Tv című orosz lapnak nyilatkozva egy Európa és Oroszország közötti lehetséges háborúról beszélt. A szakértő azt is megnevezte, mely országok lehetnének Oroszország első katonai célpontjai egy esetleges konfliktus során.