Fegyveres összecsapás tört ki egy Kijev melletti katonai épületnél, Budanov is a helyszínre érkezett

Ukrajnában egyre nagyobb feszültséget okoz a mozgósítás, ennek újabb jele volt a november 2-án és 3-án Petropavlivszka Borscsahivkában történt incidens. A település egyik épületében az Azov hadtesthez tartozó katonai egység állomásozott. A helyszínen mozgósított férfiak, valamint olyanok is voltak, akiket a katonai létesítmény területének elhagyása után tartottak vissza.
Az Azov négy ember kórházi ellátásával kapcsolatban közölte: amennyiben bebizonyosodik, hogy a katonai létesítmény területén jogellenes erőszakos cselekmények történtek, az elkövetőket felelősségre vonják. Az újságíróknak sikerült beszélniük az épületben tartózkodó mozgósított férfiakkal. Közülük többen azt állították, hogy nem bántalmazták őket, mások ugyanakkor ütlegelésre utaló nyomokról számoltak be.
A Kyiv Independent tudósítója, Francis Farrell szerint az épületnél mintegy száz ember gyűlt össze, akik a rendőrökkel és a nemzeti gárda tagjaival kiabáltak
. A tömegben főként fiatal férfiak, nők és tinédzserek voltak. Farrell beszámolója szerint a párbeszédre tett kísérletek rendre tovább élezték a helyzetet: előbb tojásokkal és különböző tárgyakkal dobálták meg a rendfenntartókat, később jelzőrakéták és vizespalackok is repültek feléjük.
A nemzeti gárda parancsnokának megérkezése után sem oszlott fel a tömeg.
A jelenlévők az épületben tartózkodó katonák szabadon engedését követelték, kövekkel dobálták az ablakokat, füstbombákat és petárdákat gyújtottak.
Ukrajna: Budanov is megjelent a helyszínen
November 3-án este Kirill Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője is a helyszínre érkezett. Néhány civil kíséretében bejutott az épületbe, ahol elmondása szerint 14 ember tartózkodott. Köztük volt egy 14 éves fiú is, aki a Slidstvo.Info beszámolója szerint saját maga mászott át a kerítésen, és az incidens kezdete után jutott be az épületbe. A fiatalt később hővédő takaróba burkolva hozták ki.
Budanov nem sokkal később közölte, hogy az épületben tartózkodó katonákat kórházba kell szállítani. A helyszínen a nemzeti gárda egyik tagját megpróbálták egy autóbuszra feltenni, a tömeg azonban ezt megakadályozta, és a járművet is megpróbálta felborítani. A beszámolók szerint lövések is hallatszottak.
Éjfélhez közeledve maszkos fiatalok jelentek meg az összecsapások helyszínén, és megkezdték a tömeg feloszlatását. Egyelőre nem tudni, kik voltak ezek az emberek.
Budanov november 3-án reggel elfogadhatatlannak nevezte a történteket. Szerinte az incidens árt az ukránok egységének, különösen az orosz fenyegetés árnyékában. Hozzátette, hogy a rendvédelmi szervek vizsgálják az eseményeket, és igyekeznek feltárni a történtek minden részletét. Az elnöki hivatal vezetője azt is állította, hogy a konfliktus nem történhetett külső befolyás nélkül.
Őrizetbe vették a mentőautóval érkező nőt
A Slidstvo.Info oknyomozó portál arról számolt be, hogy a katonák állítólagos jogellenes fogva tartásáról szóló információkat egy 49 éves nő, Valentina Young terjesztette. A nő a Med-Prestige nevű magánklinika tulajdonosaként mutatkozott be, a lap szerint azonban a vállalkozás 2023 óta nem működik, Young pedig egy plasztikai sebészeti klinika tulajdonosa.
A helyszínen készült felvételeken látható, hogy a nő egy Med-Prestige feliratú mentőautóval érkezett, és egészségügyi dolgozónak öltözött. A mentőautó eredeti tulajdonosa egy izraeli állampolgár, Mikhail Furman volt, aki a vállalkozás bezárása után eladta a járműveket. A vásárlóknak el kellett volna távolítaniuk róluk a Med-Prestige feliratokat.
A rendőrség megerősítette, hogy Young értesítette a hatóságokat. A beszámoló szerint a nő azt kezdte terjeszteni, hogy az épületben embereket tartanak fogva jogellenesen, és azonnali orvosi segítségre van szükségük. Ezt követően helyi lakosok és rendőrök is a helyszínre érkeztek.
Budanov november 3-án délután bejelentette, hogy Valentina Youngot őrizetbe vették. Azt nem közölte, pontosan milyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. Az elnöki hivatal vezetője szerint a nő előre kidolgozott terv alapján cselekedett: mentőautót vásárolt, egészségügyi dolgozónak öltözött, és a sofőrrel együtt már legalább három nappal az incidens előtt felderítést végzett az épületnél.
Budanov szerint a nő telefonján olyan fényképeket és üzenetváltásokat is találtak, amelyekből kiderült, hogy kapcsolatban állt a történtekről aktívan beszámoló Telegram-csatornákkal.