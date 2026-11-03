Ukrajnában egyre nagyobb feszültséget okoz a mozgósítás, ennek újabb jele volt a november 2-án és 3-án Petropavlivszka Borscsahivkában történt incidens. A település egyik épületében az Azov hadtesthez tartozó katonai egység állomásozott. A helyszínen mozgósított férfiak, valamint olyanok is voltak, akiket a katonai létesítmény területének elhagyása után tartottak vissza.

Ukrajna: összecsapások törtek ki egy Kijev melletti katonai épületnél

Az Azov négy ember kórházi ellátásával kapcsolatban közölte: amennyiben bebizonyosodik, hogy a katonai létesítmény területén jogellenes erőszakos cselekmények történtek, az elkövetőket felelősségre vonják. Az újságíróknak sikerült beszélniük az épületben tartózkodó mozgósított férfiakkal. Közülük többen azt állították, hogy nem bántalmazták őket, mások ugyanakkor ütlegelésre utaló nyomokról számoltak be.

A Kyiv Independent tudósítója, Francis Farrell szerint az épületnél mintegy száz ember gyűlt össze, akik a rendőrökkel és a nemzeti gárda tagjaival kiabáltak

. A tömegben főként fiatal férfiak, nők és tinédzserek voltak. Farrell beszámolója szerint a párbeszédre tett kísérletek rendre tovább élezték a helyzetet: előbb tojásokkal és különböző tárgyakkal dobálták meg a rendfenntartókat, később jelzőrakéták és vizespalackok is repültek feléjük.

A nemzeti gárda parancsnokának megérkezése után sem oszlott fel a tömeg.

A jelenlévők az épületben tartózkodó katonák szabadon engedését követelték, kövekkel dobálták az ablakokat, füstbombákat és petárdákat gyújtottak.

Ukrajna: Budanov is megjelent a helyszínen

November 3-án este Kirill Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője is a helyszínre érkezett. Néhány civil kíséretében bejutott az épületbe, ahol elmondása szerint 14 ember tartózkodott. Köztük volt egy 14 éves fiú is, aki a Slidstvo.Info beszámolója szerint saját maga mászott át a kerítésen, és az incidens kezdete után jutott be az épületbe. A fiatalt később hővédő takaróba burkolva hozták ki.

Budanov nem sokkal később közölte, hogy az épületben tartózkodó katonákat kórházba kell szállítani. A helyszínen a nemzeti gárda egyik tagját megpróbálták egy autóbuszra feltenni, a tömeg azonban ezt megakadályozta, és a járművet is megpróbálta felborítani. A beszámolók szerint lövések is hallatszottak.

Éjfélhez közeledve maszkos fiatalok jelentek meg az összecsapások helyszínén, és megkezdték a tömeg feloszlatását. Egyelőre nem tudni, kik voltak ezek az emberek.