Rjabkov újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Oroszország semmilyen kreatív megoldást nem fogadna el, amely lehetővé tenné Ukrajna számára a NATO-tagsághoz hasonló státusz megszerzését.
„Azt akarom mondani, hogy akár még Ukrajna kvázi NATO-tagsága formulájának megtalálása is, valamint bármiféle kreatív megoldás keresése ezen a téren elfogadhatatlan lehetőség a számunkra” – fogalmazott az orosz külügyminiszter-helyettes.
Hozzátette, hogy Moszkva kész tárgyalni a biztonsági garanciákról, de először azt várja el, hogy Ukrajna ismerje el: Oroszország követelése a NATO-csatlakozás elutasításáról nem változik.
Moszkva az Európai Uniót is bírálja
Rjabkov szerint a biztonsági garanciákról szóló tárgyalások során elsősorban Oroszország biztonságát kell szem előtt tartani. Kijelentette, hogy Moszkva kész a párbeszédre, de Ukrajna NATO-tagságáról nem hajlandó egyeztetni.
Az orosz külügyminiszter-helyettes az Európai Uniót is bírálta, szerinte ugyanis egyre kisebb a különbség az unió és az észak-atlanti szövetség között. Ezt azzal indokolta, hogy az EU nemzetközi fellépése szerinte egyre agresszívebb, Oroszországgal szembeni politikája pedig kifejezetten ellenséges.
Rjabkov emellett az unió önálló védelmi és biztonságpolitikai szerepvállalási törekvéseit, valamint az európai országok folyamatos militarizálódását is kifogásolta.
Ukrajna esetleges európai uniós csatlakozásáról azt mondta, olyan megoldást kell találni, amely figyelembe veszi Oroszország biztonsági érdekeit is.
„Itt nem lehet semmiféle eltérés a biztonság oszthatatlanságának elvétől, mivel a saját biztonság nem erősíthető mások biztonságának rovására” – jelentette ki, hozzátéve, hogy ez az elv határozza meg Moszkva NATO-val és Európai Unióval kapcsolatos álláspontját is.
Újabb tárgyalási fordulóról egyelőre nincs megállapodás
Rjabkov arról is beszélt, hogy egyelőre nem született megállapodás az ukrajnai rendezésről folytatott orosz-amerikai-ukrán tárgyalások következő fordulójáról.
Ezzel párhuzamosan bejelentette, hogy Oroszország előkészíti Nagy-Britannia, Németország és Franciaország képviselőinek moszkvai látogatását. A diplomáciai egyeztetésekre Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívásával összhangban kerülhet sor.