Rjabkov újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Oroszország semmilyen kreatív megoldást nem fogadna el, amely lehetővé tenné Ukrajna számára a NATO-tagsághoz hasonló státusz megszerzését.

Ukrajna NATO-tagsága Putyin embere szerint még közvetett formában is elfogadhatatlan

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„Azt akarom mondani, hogy akár még Ukrajna kvázi NATO-tagsága formulájának megtalálása is, valamint bármiféle kreatív megoldás keresése ezen a téren elfogadhatatlan lehetőség a számunkra” – fogalmazott az orosz külügyminiszter-helyettes.

Hozzátette, hogy Moszkva kész tárgyalni a biztonsági garanciákról, de először azt várja el, hogy Ukrajna ismerje el: Oroszország követelése a NATO-csatlakozás elutasításáról nem változik.