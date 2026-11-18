Az Associated Press beszámolója szerint az Európai Bizottság szerdán ismertette javaslatát, amelynek értelmében a következő évben további 45 milliárd eurót vonnának be a tőkepiacokról Ukrajna támogatására.

Ukrajna gazdaságát és hadseregét is támogatnák.

Fotó: Northfoto / Ukrinform via ZUMA Press Wire

Az uniós vezetők korábban már jóváhagytak egy 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelt a 2026-os és 2027-es ukrán szükségletek jelentős részének fedezésére. Az orosz támadások fokozódása, az energetikai és polgári infrastruktúrát ért károk, valamint a fekete-tengeri kereskedelem zavarai azonban tovább növelték az ország pénzügyi terheit.

A bizottság becslése szerint Ukrajnának 2027-ben összesen 70 milliárd euróra lesz szüksége.

Az új terv alapján 20 milliárd eurót az ukrán gazdaság támogatására, 25 milliárdot pedig a fegyveres erők finanszírozására fordítanának.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a támogatás az alapvető közszolgáltatások, köztük az iskolák és kórházak működését is biztosítaná, miközben erősítené Ukrajna védekezési képességét.

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A korábbi hitelkonstrukcióban Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vett részt, és az AP szerint most is felmerült, hogy távol maradnak a finanszírozástól.

Von der Leyen ugyanakkor bizakodását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy valamennyi tagállam támogatni fogja a megállapodást. Hangsúlyozta, hogy a konstrukció különválasztja a gazdasági és a katonai támogatást, így az egyes országok hozzájárulása a polgári célokra is irányulhat.

Friedrich Merz német kancellár eközben jelezte: az EU következő hosszú távú költségvetéséről szóló megállapodást is feltartóztathatja, ha nem születik valamennyi tagállamra kiterjedő közös kötelezettségvállalás Ukrajna támogatására.

Ursula von der Leyen, Bulgária

Fotó: MIHAELA AROYO / AFP

Befagyasztott orosz vagyonból fizetnék a hitelt

A bizottság a szankciók miatt befagyasztott orosz vagyon hozamát is felhasználná a hitelek finanszírozásához.

Szeptember végén mintegy 204 milliárd eurónyi orosz vagyont tartottak nyilván a belgiumi Euroclearnél. Belgium azonban korábban ellenezte, hogy magukat a befagyasztott eszközöket kölcsönadják Ukrajnának.

Az EU-n kívüli országoktól további hozzájárulásokat várnak. A hitel visszafizetését pedig ahhoz kötnék, hogy Oroszország jóvátételt fizessen Ukrajnának.

Az uniós vezetők a jövő heti brüsszeli csúcstalálkozón tárgyalhatnak a javaslatról.