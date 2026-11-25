Russia’s war of aggression against Ukraine has already lasted longer than WWI. Children born when Russian tanks first crossed Ukraine’s borders are now reaching school age. This war must end, for the sake of these children ↓ https://t.co/2kUhAB2eKb — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2026

Kiemelte, hogy Ukrajna biztonsága közvetlen hatással van Európa biztonságára, ezért az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, és megvédi saját érdekeit.

A tárgyalások előrehaladását Oroszország tettei, nem pedig szavai alapján fogják megítélni

– tette hozzá.

Von der Leyen szerint Oroszországnak el kellene fogadnia az energetikai infrastruktúra elleni támadások felfüggesztését célzó téli tűzszünetet, valamint a fekete-tengeri élelmiszer-szállítmányok biztonságos áthaladását garantáló fegyvernyugvást.

Ezek az intézkedések jeleznék, hogy Moszkva komolyan gondolja a tárgyalásokat

– mutatott rá.

A bizottsági elnök közölte:

Európa Ukrajna legnagyobb támogatója, a háború kezdete óta több mint 235 milliárd eurónyi segítséget nyújtott az országnak. Ukrajna idei finanszírozási szükségleteinek fedezete biztosított, jövőre azonban az ország 70 milliárd eurós finanszírozási hiánnyal néz szembe.

45 milliárdot adna Európa Ukrajnának

Az Európai Bizottság múlt héten előterjesztett, az úgynevezett koordinált ukrajnai támogatási eszköz létrehozására vonatkozó javaslata értelmében 2027-ben 45 milliárd eurót biztosítanának Ukrajnának, ebből 20 milliárdot költségvetési támogatásra, 25 milliárdot pedig katonai célokra.

Európa ezzel az ország finanszírozási szükségleteinek mintegy kétharmadát fedezné, a fennmaradó összeget a nemzetközi partnereknek kellene biztosítaniuk.

Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie a támogatást, ha Oroszország megtérítette a háború okozta károkat. Az intézkedés célja, hogy Ukrajna a lehető legerősebb pozícióból vehessen részt a béketárgyalásokon.

Az Oroszországgal szembeni nyomásgyakorlásról szólva Ursula von der Leyen kijelentette: a szankciók továbbra is az EU legfontosabb eszközei a háború költségeinek növelésére, és azok aláássák Oroszország hadviselési képességeit.

A hétfőn javasolt 22. szankciós csomag intézkedései közül kiemelte a tranzakciós tilalom további mintegy hatvan orosz bankra történő kiterjesztését, a kriptovalutákkal és fizetési hálózatokkal kapcsolatos korlátozások szigorítását, valamint az energetikai szolgáltatásokra vonatkozó tilalom kiszélesítését.