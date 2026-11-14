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ukrajna

Váratlan fordulat az ukrajnai háborúban: olyan ajánlatot kaphat Zelenszkij, amely mindent megváltoztathat

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Váratlan javaslat merült fel az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon: az Egyesült Államok képviselői felvetették, hogy Ukrajna a NATO-tagságért cserébe kivonhatná megmaradt csapatait a Donbaszból. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ez az első alkalom, hogy az amerikai fél ilyen lehetőséget hozott szóba.
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ukrajnadonbasznatoháború

Zelenszkij szombaton újságíróknak beszélt az amerikai tárgyalók felvetéséről, amely új irányt jelenthet az orosz–ukrán háború lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítésekben – számolt be a BBC.

ukrajna
Sorsdöntő választás elé kerülhet Ukrajna.
Fotó: Nicolas Tucat

Az ukrán elnök elmondta, hogy az amerikaiak azt kérdezték, hajlandó lenne-e Ukrajna kivonulni a Donbaszból, amennyiben felvételt nyerne a NATO-ba.

A javaslat különösen érzékeny kérdést érint, Kijev ugyanis következetesen elutasította, hogy lemondjon szuverén területeiről.

Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy ötödét ellenőrzi, beleértve a Donbaszt alkotó Donyeck és Luhanszk régió nagy részét.

Moszkva ugyanakkor továbbra is ellenzi Ukrajna NATO-tagságát, és korábban területi engedményeket, valamint az ukrán hadsereg létszámának korlátozását követelte.

Ukrajna NATO-tagságáért cserébe területi engedményeket várhatnak

Az ukrán államfő közölte, hogy 

amennyiben olyan békejavaslatot kapna, amely megfelelő biztonsági garanciákat, az ország újjáépítéséhez szükséges forrásokat és a hadseregre vonatkozó korlátozások mellőzését tartalmazza, népszavazásra bocsátaná azt.

Zelenszkij szerint az amerikai felvetés arra utal, hogy Ukrajna NATO-tagsága ismét napirendre kerülhetett.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök álláspontja miatt rendkívül nehéz tárgyalásokra lehet számítani.

Az újabb fejleményeket intenzív diplomáciai egyeztetések előzték meg.

Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai megbízottak csütörtökön Dublinban találkoztak Zelenszkijjel, miután Moszkvában Vlagyimir Putyinnal is tárgyaltak.

A Kreml nyilatkozatai alapján azonban Oroszország egyelőre nem változtatott alapvető követelésein.

Bár a NATO-tagság lehetősége ismét felmerült, egyelőre nincs megállapodás sem a területi kérdésekről, sem Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáiról.

 

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