Váratlan megoldással vetnének véget az ukrajnai háborúnak – különös amerikai javaslatról érkeztek hírek

- Mikor érhet véget az orosz-ukrán háború?
- Hol, és mikor tartják az ukrajnai béketárgyalásokat?
- Mi volt az Egyesült Államok javaslata a békéért?
- Miért nem tud megegyezni Oroszország és Ukrajna Donyeckről?
- Milyen biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna a háború után?
Fordulatot hozhatnak az ukrajnai béketárgyalások, amelyek az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével már megkezdődtek Abu-Dzabiban. Az amerikai tárgyalók ugyanis olyan szokatlan megoldást vethettek fel, amellyel Moszkva győzelmet hirdethetne anélkül, hogy Ukrajnának újabb területeket kellene feladnia. A különös elképzelésről a The Economist számolt be, tárgyalásokra rálátó forrásokra hivatkozva.
Hogyan rendeznék a területi vitát az ukrajnai béketárgyalásokon?
Az amerikai javaslat lényege, hogy módosítanák a donyecki és luhanszki régiók közigazgatási határait. Ezzel Oroszország bejelenthetné a két terület teljes elfoglalását, miközben Ukrajnának nem kellene további területeket átengednie. A megoldás azért lehet érdekes, mert a felek továbbra sem tudnak megegyezni a területi követelésekről.
Moszkva ragaszkodik azokhoz a donyecki területekhez is, amelyek jelenleg ukrán ellenőrzés alatt állnak. Kijev ezzel szemben a frontvonal befagyasztását szeretné, hogy megtarthassa ezeket a térségeket, amelyeket saját biztonsága szempontjából kulcsfontosságúnak tart.
A BBC cikke szerint amerikai tisztviselők úgy látják, hogy a nyilvánosan képviselt álláspontok ellenére mindkét fél mutatott némi rugalmasságot a háttértárgyalásokon.
Mi akadályozhatja az ukrajnai háború lezárását?
A területi kérdések rendezése azonban önmagában nem elegendő. Az amerikai tárgyalók szerint a békemegállapodás feltétele a háború utáni biztonsági rendszer tisztázása is.
Donald Trump megbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner ezért Oroszország és Ukrajna jövőbeli biztonsági igényeiről is egyeztetnek.
A tárgyalásokon felmerült a biztonsági konzultációk és válságkommunikációs csatornák kialakítása, valamint a NATO–Oroszország Tanács működésének esetleges újraindítása. Az európai országok ugyanakkor attól tartanak, hogy Moszkva Washingtonnal külön is megállapodhat az egész kontinenst érintő biztonsági kérdésekről.
Ráadásul az Egyesült Államokban is aggódnak, mivel attól tartanak, hogy Oroszország az európai biztonságról szóló egyeztetéseket a háború elhúzására használhatja fel – írja a Meduza.