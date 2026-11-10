Váratlan megoldással vetnének véget az ukrajnai háborúnak – különös amerikai javaslatról érkeztek hírek

Moszkva ragaszkodik azokhoz a donyecki területekhez is, amelyek jelenleg ukrán ellenőrzés alatt állnak. Kijev ezzel szemben a frontvonal befagyasztását szeretné, hogy megtarthassa ezeket a térségeket, amelyeket saját biztonsága szempontjából kulcsfontosságúnak tart.

A BBC cikke szerint amerikai tisztviselők úgy látják, hogy a nyilvánosan képviselt álláspontok ellenére mindkét fél mutatott némi rugalmasságot a háttértárgyalásokon.

Mi akadályozhatja az ukrajnai háború lezárását?

A területi kérdések rendezése azonban önmagában nem elegendő. Az amerikai tárgyalók szerint a békemegállapodás feltétele a háború utáni biztonsági rendszer tisztázása is.

Donald Trump megbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner ezért Oroszország és Ukrajna jövőbeli biztonsági igényeiről is egyeztetnek.

A tárgyalásokon felmerült a biztonsági konzultációk és válságkommunikációs csatornák kialakítása, valamint a NATO–Oroszország Tanács működésének esetleges újraindítása. Az európai országok ugyanakkor attól tartanak, hogy Moszkva Washingtonnal külön is megállapodhat az egész kontinenst érintő biztonsági kérdésekről.