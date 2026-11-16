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Putyinék már a győzelemre készülnek, erre szólították fel a képviselőket

15 perce
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Az orosz elnöki adminisztráció képviselői arra szólították fel a kormánypárti politikusokat, hogy készüljenek fel az ukrajnai háború befejezésére és a győzelemre. A Vedomosztyi értesülése szerint a moszkvai tanácskozáson arról is beszéltek, hogy a harcokból hazatérő katonák fogadására és társadalmi beilleszkedésére is fel kell készülni.
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putyinalexander kazakovukrajnai háborúmoszkva

Az orosz elnöki adminisztráció képviselői arra szólították fel az Egységes Oroszország parlamenti frakciójának tagjait, hogy készüljenek fel az ukrajnai háború lezárására és a győzelemre. A Vedomosztyi orosz lap értesülése szerint a politikusoknak a frontról hazatérő katonák fogadására is fel kell készülniük.

Ukrajnai háború: Putyinék már a győzelemre készülnek
Ukrajnai háború: Putyinék már a győzelemre készülnek
Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

A győzelem utáni időszakra készítik fel a képviselőket

A tanácskozást november 13–14-én tartották a Moszkva közelében található Szenezs Menedzsmentműhelyben. Az eseményen részt vett Szergej Kirijenko, az orosz elnöki adminisztráció első helyettes vezetője is. A lap forrásai szerint Kirijenko a háború résztvevőivel történő kapcsolattartás fontosságát hangsúlyozta.

Az egyik forrás úgy fogalmazott, azt mondták a képviselőknek, hogy mindenkinek készen kell állnia a győzelemre, amikor a harcok résztvevői egyszerre térnek majd vissza a frontról. Arról azonban nem esett szó, hogy pontosan milyen feladatokkal kell felkészülniük a politikusoknak.

A Vedomosztyi beszámolója szerint az orosz vezetés tehát már a háború utáni időszakra is figyelmet fordít. Az ukrajnai háború lezárásának feltételeiről ugyanakkor továbbra sincs nyilvános megállapodás.

Korábban is szó volt a győzelem utáni időszakról

November 10–11-én Abu-Dzabiban háromoldalú tárgyalásokat tartottak az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország részvételével. A megbeszélések részleteit hivatalosan nem ismertették, a sajtóban megjelent értesülések szerint azonban Moszkva többek között a NATO 1997-es határaihoz való visszatérését, valamint Moldova föderatív köztársasággá alakítását is követelte.

Nem ez az első alkalom, hogy az orosz elnöki adminisztráció a háború lezárása utáni időszakra készül. 2024 decemberében ugyancsak a Szenezs központban tartottak szemináriumot a kormányzók helyetteseinek. A Kommerszant akkori beszámolója szerint a tanácskozáson a háború befejezése utáni „győzelmi kép” kialakításáról is szó esett.

 

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