Jelentős előrelépés történt az uniós források ügyében. Az Európai Bizottság előzetesen jóváhagyta Magyarország 10 milliárd eurós (3700 milliárd forint) helyreállítási támogatási kérelmének túlnyomó részét. A brüsszeli testület a 127 előírt feltételből 126 teljesítését megfelelőnek találta, így Magyarország közelebb került az uniós pénzek kifizetéséhez – olvasható az Európai Bizottság honlapján.

Uniós források: Brüsszel jóváhagyta a 10 milliárd euró egy részét (illusztráció) Fotó: MELISSA ROSCA / Hans Lucas

Az Európai Bizottság előzetesen jóváhagyta Magyarország 10 milliárd eurós kifizetési kérelmének túlnyomó részét a helyreállítási alapból.

A 10 milliárd euró még nem érkezett meg Magyarországra. A kifizetéshez további uniós jóváhagyás szükséges.

A korábban bejelentett 6000 milliárd forintnyi uniós pénzből októberig mindössze 162 milliárd forint érkezett meg az áprilisi választás óta, a Magyar Államkincstár adatai szerint.

Az Európai Bizottság hivatalos közleménye szerint Magyarország jelentős eredményeket ért el a helyreállítási tervben vállalt reformok és beruházások megvalósításában. Mindössze egyetlen feltétel teljesítését fogadták el részben, amely az adószabályok hatékonyságának értékelésével kapcsolatos.

Mire fordíthatja Magyarország az uniós forrásokat?

A helyreállítási terv számos olyan fejlesztést tartalmaz, amely az energiaellátást, a közlekedést, az oktatást és az egészségügyet érinti. A beruházások között szerepel a villamosenergia-hálózat korszerűsítése, az energiatárolás fejlesztése, valamint az iskolák, egyetemek és egészségügyi intézmények energiahatékonyságának javítása.