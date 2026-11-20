Jelentős előrelépés történt az uniós források ügyében. Az Európai Bizottság előzetesen jóváhagyta Magyarország 10 milliárd eurós (3700 milliárd forint) helyreállítási támogatási kérelmének túlnyomó részét. A brüsszeli testület a 127 előírt feltételből 126 teljesítését megfelelőnek találta, így Magyarország közelebb került az uniós pénzek kifizetéséhez – olvasható az Európai Bizottság honlapján.
- Az Európai Bizottság előzetesen jóváhagyta Magyarország 10 milliárd eurós kifizetési kérelmének túlnyomó részét a helyreállítási alapból.
- A 10 milliárd euró még nem érkezett meg Magyarországra. A kifizetéshez további uniós jóváhagyás szükséges.
- A korábban bejelentett 6000 milliárd forintnyi uniós pénzből októberig mindössze 162 milliárd forint érkezett meg az áprilisi választás óta, a Magyar Államkincstár adatai szerint.
Az Európai Bizottság hivatalos közleménye szerint Magyarország jelentős eredményeket ért el a helyreállítási tervben vállalt reformok és beruházások megvalósításában. Mindössze egyetlen feltétel teljesítését fogadták el részben, amely az adószabályok hatékonyságának értékelésével kapcsolatos.
Mire fordíthatja Magyarország az uniós forrásokat?
A helyreállítási terv számos olyan fejlesztést tartalmaz, amely az energiaellátást, a közlekedést, az oktatást és az egészségügyet érinti. A beruházások között szerepel a villamosenergia-hálózat korszerűsítése, az energiatárolás fejlesztése, valamint az iskolák, egyetemek és egészségügyi intézmények energiahatékonyságának javítása.
A közlekedésben vasútfejlesztésekre, továbbá elektromos buszok, villamosok és trolibuszok beszerzésére is kiterjednek a tervek. Az oktatásban mintegy 580 ezer digitális eszköz beszerzése szerepel a programban, amelyek a diákok és a pedagógusok munkáját segítik. Emellett bölcsődei fejlesztésekre, hátrányos helyzetű térségek támogatására és technológiai beruházásokra is kiterjed a helyreállítási terv.
Mikor érkezhet meg a 10 milliárd eurós uniós támogatás?
A pénz kifizetéséről még nem született végleges döntés. Az Európai Bizottság előzetes értékelését a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg, amelynek négy hete van véleményt nyilvánítani.
Magyarországnak eközben két hónap áll rendelkezésére, hogy észrevételeket tegyen az egyetlen, részben teljesített feltétellel kapcsolatban.
Amennyiben a Bizottság fenntartja kifogását, a 10 milliárd eurós (3700 milliárd forint) támogatás összegét arányosan csökkenthetik. A már elfogadott feltételekhez kapcsolódó uniós források kifizetése azonban megtörténhet, amint megszületik a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság kedvező véleménye, majd az Európai Bizottság végleges kifizetési döntése.
Az áprilisi választástól októberig mindössze 162 milliárd forint érkezett meg
A Tisza-kormány korábban többször is arról beszélt, hogy sikerült hazahoznia a korábban befagyasztott, mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrást. Az Index által megszerzett kincstári adatok szerint azonban az áprilisi választástól októberig mindössze 162 milliárd forint érkezett Brüsszelből Magyarországra.
Ráadásul a befolyt összeg jelentős része mezőgazdasági támogatásokhoz és nemzetközi együttműködési programokhoz kapcsolódott. Magyar Péter ennek ellenére novemberben is azt állította, hogy kormánya már hatezer milliárd forint uniós pénzt hozott Magyarországra.
Közben az Európai Unió a SAFE védelmi hitelprogram keretében 5,4 milliárd eurós hitelkeretet hagyott jóvá Magyarországnak. Ez azonban visszafizetendő hitel, nem pedig helyreállítási támogatás. A mostani, 10 milliárd eurós kérelem előzetes jóváhagyása sem jelenti még a pénz tényleges megérkezését.
Vitézy szerint vasútfejlesztésre és energetikai beruházásokra is jutna a pénzből
Újabb fontos mérföldkő az uniós források hazahozatalában: az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország 10 milliárd eurós kifizetési kérelmét! A többéves lemaradást behoztuk, minden szükséges feltételt teljesítettünk, így decemberben megérkezhet az összeg, amelyet többek között vasútfejlesztésekre, energetikai és egészségügyi beruházásokra fordítunk - írta Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.