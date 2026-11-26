— Közös felelősségünk, hogy olyan kiegyensúlyozott megállapodást találjunk, amely lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy szembenézzen a előttünk álló kihívásokkal: versenyképességünk növelése, biztonságunk és védelmünk megerősítése, valamint Európa szerepének érvényesítése a világban, miközben megőrizzük azokat a politikákat, amelyek már bizonyítottak — írta António Costa, az Európa Tanács elnöke abban a levélben, amelyben meghívta az uniós vezetőket az ülésre.
Costa úgy fogalmazott: A november 21-én előterjesztett javaslat tükrözi az összes tagállammal és intézménnyel folytatott intenzív együttműködést és három fő cél elérésére irányul:
- a források kiegyensúlyozott elosztásának biztosítása az EU stratégiai prioritásai – ideértve a versenyképességet, a biztonságot és a védelmet, valamint a globális szerepvállalást – a közös agrárpolitika és a kohéziós politika között
- a nemzeti hozzájárulások észszerű határok között tartása
- a saját források kiegyensúlyozott kosárának beépítése, beleértve az EU öt új bevételi forrását: a digitális szolgáltatásokból, a nem újrahasznosított elektronikus hulladékból, a dohánytermékekből, a szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmusból és a kibocsátáskereskedelmi rendszerből származó bevételeket.
A vezetők emellett foglalkoznak majd Ukrajna 2027-es pénzügyi igényeivel, valamint az Európai Központi Bank vezetésének megújításával is.
Az Európai Bizottság javaslata Ukrajna számára 2027-re 45 milliárd euró pénzügyi támogatást irányoz elő, az EU 2026-ra és 2027-re szóló, 90 milliárd eurós ukrajnai támogatási hitelére építve. Bár Costa bizakodó a költségvetés kapcsán, részben pont Ukrajna finanszírozása okozza a legtöbb feszültséget a tagállamok között.
Az uniós költségvetés tervezetéről nincs egységes álláspont
Az a terv, hogy bármely, a költségvetéssel kapcsolatos megállapodást az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatáshoz kössék, több tagállam heves ellenreakcióját váltotta ki.
Németország visszatérítést szeretne jövőbeli hozzájárulásai után az Európai Unió költségvetéséhez, és azt is szeretné, hogy az Ukrajnának nyújtott segély is szerepeljen az új megállapodásban – írta a Reuters, a német kormányhoz közeli forrásokra hivatkozva, hozzátéve: a német kormányzati tisztviselők nem számítanak megállapodásra a következő uniós költségvetésről ezen a héten, bár úgy vélik, decemberben még megköthető a megállapodás.
A Német Gazdasági Intézet tanulmánya szerint Németország tavaly is messze a legnagyobb nettó befizetője maradt az EU költségvetésének: 14,9 milliárd euróval (16,4 milliárd dollárral) többet fizetett be, mint amennyit kapott.
Egyes állítások szerint a visszatérítés elengedhetetlen feltétele Németország jóváhagyásának. Friedrich Merz kancellár ugyanakkor azt szeretné, ha az új költségvetés a védelmi kiadások és a versenyképesség növelésére összpontosítana, és biztosítaná, hogy minden tagállam hozzájáruljon Kijev támogatásához – ezt a lépést Robert Fico szlovák miniszterelnök „zsarolásnak” nevezte.
A Visegrádi Négyek és Ausztria sem fogadja el a tervezetet
Amint arról korábban beszámoltunk, a Visegrádi Négyek országai, Ausztriával kiegészülve egyértelműen elutasították az költségvetés-tervezet jelen formáját. Magyar Péter, Robert Fico, Donald Tusk és Andrej Babis, valamint Christian Stocker osztrák szövetségi kancellár pozsonyi találkozójuk után tartott sajtótájékoztatón közölték, több kérdésben sem értenek egyet a tervezetben foglaltakkal.
Magyar Péter a sajtótájékoztatón kijelentette azt is, hogy nem tartja elfogadhatónak, hogy Ukrajna finanszírozását össze akarják kötni a költségvetéssel. A miniszterelnök szerint ebben az esetben nem a szolidaritásról van szó, hiszen a V4-ek szolidárisak Ukrajnával szemben, azonban az nem elfogadható, hogy a költségvetésben feltétel legyen a támogatás.
A kormányfő azt is elmondta, hogy egyetért a migráció kapcsán azzal az állásponttal, amelyet a V4-ek képviselnek. Majd azt hangsúlyozta, érdemes figyelembe venni a költségvetésnél, hogy akik Európa külső határait védik azok ezért sokat áldoznak.