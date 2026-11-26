— Közös felelősségünk, hogy olyan kiegyensúlyozott megállapodást találjunk, amely lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy szembenézzen a előttünk álló kihívásokkal: versenyképességünk növelése, biztonságunk és védelmünk megerősítése, valamint Európa szerepének érvényesítése a világban, miközben megőrizzük azokat a politikákat, amelyek már bizonyítottak — írta António Costa, az Európa Tanács elnöke abban a levélben, amelyben meghívta az uniós vezetőket az ülésre.

Rendkívüli ülést tartanak az uniós tagállamok vezetői, a következő hét év uniós költségvetése és Ukrajna támogatása a tét A képen: António Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Costa úgy fogalmazott: A november 21-én előterjesztett javaslat tükrözi az összes tagállammal és intézménnyel folytatott intenzív együttműködést és három fő cél elérésére irányul:

a források kiegyensúlyozott elosztásának biztosítása az EU stratégiai prioritásai – ideértve a versenyképességet, a biztonságot és a védelmet, valamint a globális szerepvállalást – a közös agrárpolitika és a kohéziós politika között

a nemzeti hozzájárulások észszerű határok között tartása

a saját források kiegyensúlyozott kosárának beépítése, beleértve az EU öt új bevételi forrását: a digitális szolgáltatásokból, a nem újrahasznosított elektronikus hulladékból, a dohánytermékekből, a szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmusból és a kibocsátáskereskedelmi rendszerből származó bevételeket.

On 26-27 November, EU leaders will meet in Brussels to discuss: ▫️my proposal for the next long-term EU budget (MFF) ▫️Ukraine’s financing needs for 2027 ▫️⁠the renewal of the ECB leadership My invitation letter ↓ https://t.co/0vrX3UTalh — António Costa (@eucopresident) November 24, 2026

A vezetők emellett foglalkoznak majd Ukrajna 2027-es pénzügyi igényeivel, valamint az Európai Központi Bank vezetésének megújításával is.

Az Európai Bizottság javaslata Ukrajna számára 2027-re 45 milliárd euró pénzügyi támogatást irányoz elő, az EU 2026-ra és 2027-re szóló, 90 milliárd eurós ukrajnai támogatási hitelére építve. Bár Costa bizakodó a költségvetés kapcsán, részben pont Ukrajna finanszírozása okozza a legtöbb feszültséget a tagállamok között.