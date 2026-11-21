Megvágnák az uniós költségvetést.

Kevesebb támogatás juthat Magyarországnak is.

Németország Ukrajna finanszírozását követeli.

Új uniós adókat vezetnének be.

Jelentősen csökkentenék az Európai Unió következő hétéves költségvetését, miközben új adók bevezetését is tervezik. A megszorítások a szegényebb régióknak járó támogatásokat is érintenék, Friedrich Merz német kancellár pedig azt követeli, hogy mind a 27 tagállam vegyen részt Ukrajna hosszú távú finanszírozásában. Ezek alapján várhatóan nem lesz egyszerű megállapodni arról, milyen legyen a következő uniós költségvetés.

Az uniós költségvetés tervezete kevesebb kohéziós támogatással és új digitális adóval számol. Merz mind a 27 tagállamot bevonná Ukrajna finanszírozásába

Fotó: MELISSA ROSCA / Hans Lucas

António Costa, az Európai Tanács elnöke új kompromisszumos javaslatot terjesztett elő a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésről. A német Tagesspiegel beszámolója szerint a tervezet 204 milliárd euróval csökkentené az Európai Bizottság eredeti elképzelését, így a hétéves költségvetés mintegy 1781 milliárd eurót tenne ki.

Kevesebb uniós támogatás jutna a szegényebb régióknak

A megszorításokat elsősorban Németország, Hollandia, Ausztria, Dánia, Svédország és Finnország sürgeti. Ezek az országok többet fizetnek be az uniós költségvetésbe, mint amennyit támogatásként visszakapnak. Antonio Costa javaslata jelentősen csökkentené a kohéziós forrásokat is, amelyek a gazdaságilag kevésbé fejlett régiók felzárkóztatását szolgálják.