- Megvágnák az uniós költségvetést.
- Kevesebb támogatás juthat Magyarországnak is.
- Németország Ukrajna finanszírozását követeli.
- Új uniós adókat vezetnének be.
Jelentősen csökkentenék az Európai Unió következő hétéves költségvetését, miközben új adók bevezetését is tervezik. A megszorítások a szegényebb régióknak járó támogatásokat is érintenék, Friedrich Merz német kancellár pedig azt követeli, hogy mind a 27 tagállam vegyen részt Ukrajna hosszú távú finanszírozásában. Ezek alapján várhatóan nem lesz egyszerű megállapodni arról, milyen legyen a következő uniós költségvetés.
António Costa, az Európai Tanács elnöke új kompromisszumos javaslatot terjesztett elő a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésről. A német Tagesspiegel beszámolója szerint a tervezet 204 milliárd euróval csökkentené az Európai Bizottság eredeti elképzelését, így a hétéves költségvetés mintegy 1781 milliárd eurót tenne ki.
Kevesebb uniós támogatás jutna a szegényebb régióknak
A megszorításokat elsősorban Németország, Hollandia, Ausztria, Dánia, Svédország és Finnország sürgeti. Ezek az országok többet fizetnek be az uniós költségvetésbe, mint amennyit támogatásként visszakapnak. Antonio Costa javaslata jelentősen csökkentené a kohéziós forrásokat is, amelyek a gazdaságilag kevésbé fejlett régiók felzárkóztatását szolgálják.
Ez Magyarországot is hátrányosan érintheti, mivel az ország számára fontosak ezek a fejlesztési támogatások. A konkrét Magyarországra is vonatkozó forráscsökkentés mértéke egyelőre nem ismert. Németország azt szeretné, ha a jövőben nagyobb hangsúlyt kapna a versenyképesség, a kutatás, a biztonság és a védelem finanszírozása.
Merz Ukrajna támogatásához kötné a megállapodás az uniós költségvetésről
A költségvetési tárgyalásokat tovább nehezíti az Ukrajnának nyújtandó támogatások kérdése.
Friedrich Merz azt követeli, hogy Ukrajna finanszírozásában mind a 27 uniós tagállam részt vegyen. A német kancellár korábban a tárgyalások blokkolását is kilátásba helyezte, ha nem sikerül megállapodni a közös teherviselésről. Merz ugyanakkor a mostani költségvetési javaslatot is túl magasnak tartja, és további kiadáscsökkentést sürget.
Új uniós adók bevezetését is tervezik
A kiadások lefaragása mellett új bevételi forrásokat is keresnek. Costa javaslata szerint háromszázalékos digitális adót vetnének ki a nagy technológiai vállalatok bizonyos uniós bevételeire. Az adó az online hirdetéseket, a platformszolgáltatásokat és a felhasználói adatok hasznosításából származó bevételeket érintené. Évente több mint ötmilliárd eurót hozhatna az EU-nak.
További bevételekkel számolnak:
- a kriptoeszközökhöz kapcsolódó adókból;
- a dohánytermékekre kivetett befizetésekből;
- a be nem gyűjtött elektronikai hulladék utáni díjakból;
- a mobilfrekvenciák értékesítéséből;
- a kibocsátáskereskedelemből és a karbonvámokból.
Az új bevételi források összesen évente több mint 60 milliárd eurót biztosítanának az uniós költségvetés számára.
A tervezet körül továbbra sincs egyetértés. Franciaország elsősorban a mezőgazdasági támogatások elégtelen biztosítékai miatt bírálja az elképzelést, Németország pedig további megszorításokat követel.
Az uniós vezetők november 26–27-én tárgyalnak a javaslatról Brüsszelben. A következő hétéves költségvetésről egyelőre nem született megállapodás – olvasható a Tagesspiegel beszámolójában.