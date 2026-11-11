Nem látták szívesen Ursula von der Leyent Bulgáriában – tojással és zöldségekkel dobálták meg

Tüntetők fogadták Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét kedden a bulgáriai Várnában. A politikust szállító hivatalos konvojt tojásokkal, paradicsommal, valamint más zöldségekkel és gyümölcsökkel dobálták meg, amikor a járművek megérkeztek a Nikola Vapcarov Haditengerészeti Akadémia épületéhez.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatót tartott a bolgár miniszterelnökkel 2026. november 10-én Várnában

Fotó: MIHAELA AROYO / AFP

A demonstrációt a NATO- és EU-szkeptikus Újjászületés (Vazrazsdane) párt szimpatizánsai szervezték. A résztvevők Bulgária katonai szerepvállalása, az Ukrajnának nyújtott uniós támogatások és az euró bevezetése ellen tiltakoztak.

A tüntetők egyebek mellett „Várna békét akar, nem háborút!” és „NATO, menj haza!” feliratú transzparenseket tartottak a magasba.

🇧🇬🇪🇺Bulgarians took to the streets to protest against the arrival of EU chief Ursula von der Leyen. A large crowd gathered in the city of Varna, throwing eggs and other objects at her motorcade. "Ursula, you are not welcome here!" Bulgarians demanded that the EU chief leave their country immediately. Her visit, originally planned to last 24 hours, was reduced to just three hours. https://t.co/i8LTqGJt7j — Mario ZNA (@MarioBojic) November 10, 2026

Ursula von der Leyen uniós támogatást jelentett be

Az Európai Bizottság elnöke többállomásos fekete-tengeri körútja részeként érkezett Bulgáriába. Hétfőn Bukarestben tárgyalt, a program szerint pedig Törökországba is ellátogat.

A látogatás középpontjában a Fekete-tenger térségének romló biztonsági helyzete állt. Az elmúlt hónapban legalább kilenc kereskedelmi teherhajót ért tengeri dróntámadás Románia és Bulgária partjainál. A támadásokban több tengerész életét vesztette, mások eltűntek.

Von der Leyen a várnai sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a Fekete-tenger biztonsága egész Európa számára kiemelt jelentőségű. Figyelmeztetett arra, hogy az orosz–ukrán háború tengeri eszkalációja a globális élelmiszer- és energiaellátást is veszélyezteti.

Az Európai Bizottság elnöke összesen 70 millió eurós uniós támogatási csomagot jelentett be a térség biztonságának megerősítésére.

50 millió eurót fordítanak a Bulgária és Románia által közösen létrehozandó Fekete-tengeri Tengerészeti Biztonsági Központ kialakításának felgyorsítására;

10 millió eurót kap Bulgária a tengeri kutató-mentő kapacitások fejlesztésére;

további 10 millió eurót biztosítanak Romániának ugyanerre a célra.

A közös biztonsági központ feladata a hírszerzési információk megosztásának és a hajózási útvonalak megfigyelésének elősegítése lesz.