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Ursula von der Leyen

Nem látták szívesen Ursula von der Leyent Bulgáriában – tojással és zöldségekkel dobálták meg

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Tiltakozók fogadták az Európai Bizottság elnökét kedden a bulgáriai Várnában, ahol hivatalos látogatáson vett részt. A demonstrálók a politikus érkezésekor nem elégedtek meg a tiltakozó jelszavak skandálásával: Ursula von der Leyen konvoját tojásokkal és zöldségekkel dobálták meg.
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Ursula von der LeyenBulgáriademonstráció

Tüntetők fogadták Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét kedden a bulgáriai Várnában. A politikust szállító hivatalos konvojt tojásokkal, paradicsommal, valamint más zöldségekkel és gyümölcsökkel dobálták meg, amikor a járművek megérkeztek a Nikola Vapcarov Haditengerészeti Akadémia épületéhez.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatót tart a bolgár miniszterelnökkel 2026. november 10-én Várnában. European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a joint press conference with Bulgaria's Prime Minister in Varna on November 10, 2026. (Photo by Mihaela AROYO / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatót tartott a bolgár miniszterelnökkel 2026. november 10-én Várnában
Fotó: MIHAELA AROYO / AFP

A demonstrációt a NATO- és EU-szkeptikus Újjászületés (Vazrazsdane) párt szimpatizánsai szervezték. A résztvevők Bulgária katonai szerepvállalása, az Ukrajnának nyújtott uniós támogatások és az euró bevezetése ellen tiltakoztak.

A tüntetők egyebek mellett „Várna békét akar, nem háborút!” és „NATO, menj haza!” feliratú transzparenseket tartottak a magasba.

Ursula von der Leyen uniós támogatást jelentett be

Az Európai Bizottság elnöke többállomásos fekete-tengeri körútja részeként érkezett Bulgáriába. Hétfőn Bukarestben tárgyalt, a program szerint pedig Törökországba is ellátogat.

A látogatás középpontjában a Fekete-tenger térségének romló biztonsági helyzete állt. Az elmúlt hónapban legalább kilenc kereskedelmi teherhajót ért tengeri dróntámadás Románia és Bulgária partjainál. A támadásokban több tengerész életét vesztette, mások eltűntek.

Von der Leyen a várnai sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a Fekete-tenger biztonsága egész Európa számára kiemelt jelentőségű. Figyelmeztetett arra, hogy az orosz–ukrán háború tengeri eszkalációja a globális élelmiszer- és energiaellátást is veszélyezteti.

Az Európai Bizottság elnöke összesen 70 millió eurós uniós támogatási csomagot jelentett be a térség biztonságának megerősítésére.

  • 50 millió eurót fordítanak a Bulgária és Románia által közösen létrehozandó Fekete-tengeri Tengerészeti Biztonsági Központ kialakításának felgyorsítására;
  • 10 millió eurót kap Bulgária a tengeri kutató-mentő kapacitások fejlesztésére;
  • további 10 millió eurót biztosítanak Romániának ugyanerre a célra.

A közös biztonsági központ feladata a hírszerzési információk megosztásának és a hajózási útvonalak megfigyelésének elősegítése lesz.

Súlyos autópálya-baleset miatt rövidült le a látogatás

A keddi hivatalos programot a Bulgáriában történt súlyos közúti balesetek miatt lerövidítették. A Trákia autópályán, Jambol közelében kedd reggel két tömeges karambol történt, amelyekben összesen 86 jármű volt érintett. A balesetek idején sűrű köd nehezítette a közlekedést.

A bolgár hatóságok keddi tájékoztatása szerint 12 ember meghalt, és mintegy ötvenen megsérültek. A szerda délelőtti hivatalos beszámolók ugyanakkor 11 halálos áldozatról és 51 sérültről szóltak.

Rumen Radev bolgár miniszterelnök a helyszínre utazott, a kormány pedig november 11-re nemzeti gyásznapot hirdetett. A tragédia miatt a várnai látogatás több tervezett programját törölték.

 

 

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