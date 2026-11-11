Nem látták szívesen Ursula von der Leyent Bulgáriában – tojással és zöldségekkel dobálták meg

Tüntetők fogadták Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét kedden a bulgáriai Várnában. A politikust szállító hivatalos konvojt tojásokkal, paradicsommal, valamint más zöldségekkel és gyümölcsökkel dobálták meg, amikor a járművek megérkeztek a Nikola Vapcarov Haditengerészeti Akadémia épületéhez.
A demonstrációt a NATO- és EU-szkeptikus Újjászületés (Vazrazsdane) párt szimpatizánsai szervezték. A résztvevők Bulgária katonai szerepvállalása, az Ukrajnának nyújtott uniós támogatások és az euró bevezetése ellen tiltakoztak.
A tüntetők egyebek mellett „Várna békét akar, nem háborút!” és „NATO, menj haza!” feliratú transzparenseket tartottak a magasba.
Ursula von der Leyen uniós támogatást jelentett be
Az Európai Bizottság elnöke többállomásos fekete-tengeri körútja részeként érkezett Bulgáriába. Hétfőn Bukarestben tárgyalt, a program szerint pedig Törökországba is ellátogat.
A látogatás középpontjában a Fekete-tenger térségének romló biztonsági helyzete állt. Az elmúlt hónapban legalább kilenc kereskedelmi teherhajót ért tengeri dróntámadás Románia és Bulgária partjainál. A támadásokban több tengerész életét vesztette, mások eltűntek.
Von der Leyen a várnai sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a Fekete-tenger biztonsága egész Európa számára kiemelt jelentőségű. Figyelmeztetett arra, hogy az orosz–ukrán háború tengeri eszkalációja a globális élelmiszer- és energiaellátást is veszélyezteti.
Az Európai Bizottság elnöke összesen 70 millió eurós uniós támogatási csomagot jelentett be a térség biztonságának megerősítésére.
- 50 millió eurót fordítanak a Bulgária és Románia által közösen létrehozandó Fekete-tengeri Tengerészeti Biztonsági Központ kialakításának felgyorsítására;
- 10 millió eurót kap Bulgária a tengeri kutató-mentő kapacitások fejlesztésére;
- további 10 millió eurót biztosítanak Romániának ugyanerre a célra.
A közös biztonsági központ feladata a hírszerzési információk megosztásának és a hajózási útvonalak megfigyelésének elősegítése lesz.
Súlyos autópálya-baleset miatt rövidült le a látogatás
A keddi hivatalos programot a Bulgáriában történt súlyos közúti balesetek miatt lerövidítették. A Trákia autópályán, Jambol közelében kedd reggel két tömeges karambol történt, amelyekben összesen 86 jármű volt érintett. A balesetek idején sűrű köd nehezítette a közlekedést.
A bolgár hatóságok keddi tájékoztatása szerint 12 ember meghalt, és mintegy ötvenen megsérültek. A szerda délelőtti hivatalos beszámolók ugyanakkor 11 halálos áldozatról és 51 sérültről szóltak.
Rumen Radev bolgár miniszterelnök a helyszínre utazott, a kormány pedig november 11-re nemzeti gyásznapot hirdetett. A tragédia miatt a várnai látogatás több tervezett programját törölték.