Magyar Péter a kampány során többször is megígérte, hogy kormányra kerülése esetén számíthatnak majd rá a külhoni magyarok, ám a 2027-es költségvetés kapcsán nem ez látszik, sőt: annak egyik legnagyobb vesztese a külpolitika.
Ahogy arra lapunk is felhívta korábban a figyelmet, jövőre csökken
- a Határtalanul program kerete 78 százalékkal,
- a létfontosságú kárpátaljai szociális program 72 százalékkal,
- a szerte a Kárpát-medencében működő intézmények, egyházak és közösségek támogatása 47 százalékkal.
Felszámolják az állampolgársági, anyakönyvi, okmányi ügyintézést helybe vivő irodahálózatot, és a közmédia külhoni tudósítói hálózatot, nem írták ki sem az északi, sem a déli féltekére a diaszpóra és szórvány közösségeket segítő Kőröcsi Csoma Sándor Programot és a Petőfi Sándor Programot sem. Nacsa Lőrinc KNDP-s képviselő, egykori nemzetpolitikai államtitkár hat módosító javaslatot is benyújtott az ügyben, amelyből mindössze csak egyet támogatott az Országgyűlés: a 300 millió forintos támogatást a kárpátaljai magyar iskolák segítésére, hogy átálhassanak nemzetiségi iskolára.
A külhoni magyar médiumokat is átvilágítja a kormány
A Tisza-kormány górcső alá vette a külhoni magyar médiumokat is, ráadásul ott már erősen pártpolitikai színezetűek a miniszterelnök döntései. Állítása szerint a Fidesz narratíváját helyezték előtérbe a kampányban, ami miatt Magyar Péter a kiutalt támogatások teljes átvilágítását ígérte. Olyan médiumok támogatása is veszélybe kerülhet, amelyek a legelemibb közösségi platformját jelentik a határon túli magyarságnak.
Így járt a Pannon RTV is, amelynek költségvetését a korábbi támogatás negyedére csökkenthetik. A médiaház csütörtöki közleményben kért bocsánatot az elmúlt évek állítólagos egyoldalú tájékoztatása, a politikai befolyás és a cenzúra miatt, és bejelentette, hogy jelenlegi formájában december 15-ig működhet. A finanszírozási problémák miatt elbocsátásokra is számítani lehet.
Veszélyben Délvidék legnagyobb magyar médiuma
A hír kapcsán Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke felhívta a figyelmet a médiaház pártpolitikán túlmutató érdemeire. Közösségi oldalán emlékeztetett: az RTV immár 20 éve tudósít a legkisebb szórványfaluból is, mutatja meg országnak-világnak a vajdasági magyar közösség sikereit, küzdelmeit.
Mint írta, a VMSZ nélkül a Pannon RTV nem jött volna létre, nem működött volna, nem lenne ilyen, a XXI. század igényeinek megfelelő székháza, felszerelése és sok foglalkoztatottja. Pártja évről évre mindig mindent megtett annak érdekében, hogy a Pannon működésére Magyarország Kormánya biztosítsa a szükséges eszközöket.
Még a baloldali kormányok is támogatták
A Pannon munkáját és fejlesztéseit folyamatosan támogatta a Gyurcsány-, a Bajnai- és az Orbán-Kormány is – emlékeztetett, rámutatva: Magyarország anyagi támogatása nélkül az nem működhetett volna. A VMSZ, a vajdasági magyar közösség parlamenti képviselettel rendelkező szervezete folyamatosan arra kérte Magyarország Kormányát, kezelje a médiaházat kiemelt mértékben támogatott intézményként.
Az elmúlt hónapokban gyakran nem értettem egyet a szerkesztéspolitikával, de soha nem szóltam. Ha kérdeztek, nyilatkoztam. Nem túl gyakran
– írta, hozzátéve: most is arra kéri a magyar kormányt, támogassa a Pannon RTV-t, mert a vajdasági magyar közösségnek szüksége van rá.
Budapesten járt a Tisza új délvidéki leánypártja is
Pásztor Bálint hozzátette azt is, tudomása szerint a Pannon RTV küldöttsége szerdán Budapesten járt és kormányzati szereplőkkel egyeztetett. Csütörtökön pedig a Magyar Nemzeti Tanács választásán alulmaradt Vajdasági Magyar Újrakezdés járt Budapesten és onnan üzentek a Pannonnak.
A bejegyzéséhez csatolt fényképet egy ottani ismerőse küldte neki, ami az Országháznál készült, videózás közben. „A videóban nem, de ezen a fényképen az operatőr mögött a magyarországi kormány tisztségviselője látható. A kamera előtt pedig Rózsa Zsombor, Sövény Ferenc, Vukašinović Klemm Péter és Mezei Zoltán. A kép, úgy gondolom összeállt” – zárta bejegyzését a pártelnök.
Mit érdemes tudni a Vajdasági Magyar Újrakezdésről?
A Vajdasági Magyar Újrakezdés (VMÚ) idén, április 20-án alakult a délvidéki Zentán, melyet a Vajdasági Magyar Plénum, a Magyar Mozgalom, a Vajdasági Tisza Szigetek Közösségi Tér, valamint más civil csoportok tagjai hoztak létre. Első dolguk volt gratulálni Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a kétharmados választási győzelemhez, és azt javasolták az új magyar kormánynak, hogy a jövőben ne VMSZT-t támogassa, hanem – utalva saját magukra – a már meglévő és az alakulóban lévő demokratikus vajdasági politikai közösségekre alapozza az együttműködést. Követelték a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) radikális átalakítását, mert szerintük diktatórikusan működik. Elvárásként fogalmazták meg, hogy a VMSZ vezetősége lemondjon, amiért együttműködtek az Orbán-kormánnyal. Követelték továbbá „a vajdasági magyar médiaházak és a szerkesztőségek teljes körű függetlenségének biztosítását, a sajtószabadságot és az eddig elnyomott médiumok méltányolását”.