Magyar Péter a kampány során többször is megígérte, hogy kormányra kerülése esetén számíthatnak majd rá a külhoni magyarok, ám a 2027-es költségvetés kapcsán nem ez látszik, sőt: annak egyik legnagyobb vesztese a külpolitika.

Magyar Péter erdélyi turnéján, még a választási kampányban (Fotó: Havran Zoltán)

Ahogy arra lapunk is felhívta korábban a figyelmet, jövőre csökken

a Határtalanul program kerete 78 százalékkal,

a létfontosságú kárpátaljai szociális program 72 százalékkal,

a szerte a Kárpát-medencében működő intézmények, egyházak és közösségek támogatása 47 százalékkal.

Felszámolják az állampolgársági, anyakönyvi, okmányi ügyintézést helybe vivő irodahálózatot, és a közmédia külhoni tudósítói hálózatot, nem írták ki sem az északi, sem a déli féltekére a diaszpóra és szórvány közösségeket segítő Kőröcsi Csoma Sándor Programot és a Petőfi Sándor Programot sem. Nacsa Lőrinc KNDP-s képviselő, egykori nemzetpolitikai államtitkár hat módosító javaslatot is benyújtott az ügyben, amelyből mindössze csak egyet támogatott az Országgyűlés: a 300 millió forintos támogatást a kárpátaljai magyar iskolák segítésére, hogy átálhassanak nemzetiségi iskolára.

A külhoni magyar médiumokat is átvilágítja a kormány

A Tisza-kormány górcső alá vette a külhoni magyar médiumokat is, ráadásul ott már erősen pártpolitikai színezetűek a miniszterelnök döntései. Állítása szerint a Fidesz narratíváját helyezték előtérbe a kampányban, ami miatt Magyar Péter a kiutalt támogatások teljes átvilágítását ígérte. Olyan médiumok támogatása is veszélybe kerülhet, amelyek a legelemibb közösségi platformját jelentik a határon túli magyarságnak.

A délvidéki Pannon RTV költségvetését a korábbi támogatás negyedére csökkentheti a Tisza-kormány (Forrás: Pannon RTV)

Így járt a Pannon RTV is, amelynek költségvetését a korábbi támogatás negyedére csökkenthetik. A médiaház csütörtöki közleményben kért bocsánatot az elmúlt évek állítólagos egyoldalú tájékoztatása, a politikai befolyás és a cenzúra miatt, és bejelentette, hogy jelenlegi formájában december 15-ig működhet. A finanszírozási problémák miatt elbocsátásokra is számítani lehet.

Veszélyben Délvidék legnagyobb magyar médiuma

A hír kapcsán Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke felhívta a figyelmet a médiaház pártpolitikán túlmutató érdemeire. Közösségi oldalán emlékeztetett: az RTV immár 20 éve tudósít a legkisebb szórványfaluból is, mutatja meg országnak-világnak a vajdasági magyar közösség sikereit, küzdelmeit.