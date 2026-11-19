A vegyszerek használata ellen tiltakozó aktivisták hamut szórtak az Európai Unió egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztosára, tiltakozásul az egyik, a mezőgazdaságban használt vegyszer használatát enyhítő új szabályok ellen – írta a Politico.

Várhelyi Olivér Fotó: HEIKKI SAUKKOMAA / Lehtikuva

Várhelyi Olivér beszédet akart tartani egy rákellenes találkozón, amikor két tüntető feljutott a színpadra, és szürke, poros anyagot szórtak rá, az arcába és a szemébe is került belőle.

Rákos beteg vagyok; az omnibusz-törvény ellen tiltakozom

– mondta az egyik aktivista a francia Cancer Colère csoportból, utalva arra a törvényalkotási formára, amely egy döntéssel több jogszabályt is módosít. „Ez azoknak a hamva, akiket a peszticidekkel fogtok megölni” – mondta egy másik. Az egyik tüntető Fleur Breteau, francia író és aktivista volt, a másik személyt nem sikerült azonosítani. A biztonsági szolgálat mindkét aktivistát kivetette a teremből.

Ashes thrown on EU Health Commissioner Olivér Várhelyi during the European Cancer Summit event in Brussels. The protesters were taken away and arrested. Video Source: Cancer Colère https://t.co/X6XbSUQ6l2 — Jack Parrock (@jackeparrock) November 19, 2026

Várhelyi Olivér: Miféle emberek vagytok ti?

Várhelyi Olivér leporolta magáról a port, majd folytatta beszédét. A történtekre reagálva annyit mondott:

Miféle emberek vagytok ti?”

Hozzátette, meglepi, hogy egyesek az áldozatok nevében, ilyen megoldáshoz folyamodva fejezik ki tiltakozásukat.

„Ez minden képzeletünket felülmúlja. Sajnáljuk” – mondta a jelenlevőknek Elisabetta Zanon, az Európai Rákellenes Szervezet vezetője.

Az Európai Bizottság az eset után közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmaztak:

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke határozottan elítéli a Bizottság egyik tagja ellen elkövetett támadásokat. Ez a magatartás elfogadhatatlan egy szabad és demokratikus társadalomban. Mindenkinek joga van véleményét kifejezni, többek között az uniós politikákról is. A fizikai támadásoknak és az erőszaknak azonban nincs helye.

Az Európai Bizottság peszticidek használatát megkönnyítő, összevont jogszabályt olyan megoldásként mutatta be, amely felszámolja a jóváhagyásra váró peszticidek felhalmozódott hátralékát, és így megkönnyíti a gazdák életét. A peszticid olyan, a növényvédelemben használt anyag, amelyet kártevők ellen használnak.