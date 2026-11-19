A vegyszerek használata ellen tiltakozó aktivisták hamut szórtak az Európai Unió egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztosára, tiltakozásul az egyik, a mezőgazdaságban használt vegyszer használatát enyhítő új szabályok ellen – írta a Politico.
Várhelyi Olivér beszédet akart tartani egy rákellenes találkozón, amikor két tüntető feljutott a színpadra, és szürke, poros anyagot szórtak rá, az arcába és a szemébe is került belőle.
Rákos beteg vagyok; az omnibusz-törvény ellen tiltakozom
– mondta az egyik aktivista a francia Cancer Colère csoportból, utalva arra a törvényalkotási formára, amely egy döntéssel több jogszabályt is módosít. „Ez azoknak a hamva, akiket a peszticidekkel fogtok megölni” – mondta egy másik. Az egyik tüntető Fleur Breteau, francia író és aktivista volt, a másik személyt nem sikerült azonosítani. A biztonsági szolgálat mindkét aktivistát kivetette a teremből.
Várhelyi Olivér: Miféle emberek vagytok ti?
Várhelyi Olivér leporolta magáról a port, majd folytatta beszédét. A történtekre reagálva annyit mondott:
Miféle emberek vagytok ti?”
Hozzátette, meglepi, hogy egyesek az áldozatok nevében, ilyen megoldáshoz folyamodva fejezik ki tiltakozásukat.
„Ez minden képzeletünket felülmúlja. Sajnáljuk” – mondta a jelenlevőknek Elisabetta Zanon, az Európai Rákellenes Szervezet vezetője.
Az Európai Bizottság az eset után közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmaztak:
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke határozottan elítéli a Bizottság egyik tagja ellen elkövetett támadásokat. Ez a magatartás elfogadhatatlan egy szabad és demokratikus társadalomban. Mindenkinek joga van véleményét kifejezni, többek között az uniós politikákról is. A fizikai támadásoknak és az erőszaknak azonban nincs helye.
Az Európai Bizottság peszticidek használatát megkönnyítő, összevont jogszabályt olyan megoldásként mutatta be, amely felszámolja a jóváhagyásra váró peszticidek felhalmozódott hátralékát, és így megkönnyíti a gazdák életét. A peszticid olyan, a növényvédelemben használt anyag, amelyet kártevők ellen használnak.
Tiltakozás indult a tervezet ellen
Számos civil társadalmi szervezet azonban határozottan ellenzi ezt az intézkedést.
Több mint 2000 tudós írta alá azt a levelet, amelyben azt követelik, hogy a javaslatot függesszék fel mindaddig, amíg független hatásvizsgálatot nem végeznek.
A Foodwatch fogyasztói szervezet az ügyet az európai ombudsman elé terjesztette, és hivatali visszássággal vádolta a Bizottságot, míg a nem kormányzati szervezetek több tüntetést is szerveztek.
Több mint 300 civil szervezet – köztük környezetvédelmi szervezetek, méhészek szövetségei és peszticid-áldozatok csoportjai, valamint orvosok és tudósok – 25 európai országból gyűlik össze november 24-én délután 2 órakor az Európai Parlament épülete előtt Strasbourgban, hogy kifejezzék elégedetlenségüket az omnibusz-javaslattal kapcsolatban.