A pozsonyi várban Robert Fico szlovák, Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel és Magyar Péter magyar miniszterelnök ült tárgyalóasztalhoz ma. A Visegrádi Négyek kibővített ülésén Christian Stocker osztrák kancellár is részt vett az egyeztetésen. A megbeszélés után az öt vezető sajtótájékoztatót tartott a fejleményekről.
Robert Fico kezdésként emlékeztetett, fontos megbeszélés vár az uniós tagállamok vezetőire csütörtökön Brüsszelben, ugyanis a következő időszak költségvetéséről fognak tárgyalni, amelyet december végéig kell majd véglegesíteniük.
A szlovák miniszterelnök elmondta azt is, hogy azt feltételezte, hogy ez egy olyan találkozó lesz, amelyen olyan témák kerülnek majd terítékre, amelyekben nem fognak majd tudni mindannyian egyet érteni, de a Visegrádi Négyek nem csak bebizonyították életképességüket, de megmutatták, hogy normális és komoly párbeszédet tudnak folytatni, még akkor is ha néhány témában eltér a véleményük.
A szlovák kormányfő elmondta, a megbeszélésen érintették a versenyképesség, az Európai Unió költségvetését és a migráció kérdését.
Kijelentette: teljes egyetértés van közöttük abban, hogy a versenyképesség növeléséről csak akkor beszélhetnek, ha tesznek valamit a magas energiaárakkal. Szerinte vannak már közép és hosszútávú intézkedések az ügyben, de kell valami rövidtávú megoldás is. Ígérete szerint ezzel kapcsolatban hamarosan konkrét lépések is lehetnek.
A 2028-2034 közötti költségvetésről elmondta, hogy nem akar drámai szavakat használni, de szerinte mind az öt ott lévő vezető egyetért abban, hogy abban a formában, amelyben most van a javaslat az elfogadhatatlan. Szerinte még rengeteg tárgyalás kell ahhoz, hogy erről megegyezés születhessen.
A migrációval kapcsolatban elmondta, hogy ezt csak akkor lehet legyőzni, ha az EU teljes kontrollal rendelkezik afölött, hogy ki léphet be a területére.
Az EU-ba pedig csak legálisan lehet belépni
– jelentette ki.
Magyar Péter elmondta, hogy egyetért az osztrák kancellár azon szavaival, hogy egy erős Közép-Európa segíthet egy egész Európát erősebbé tenni. A magyar miniszterelnök leszögezte, hogy akár a költségvetés, akár más ügyek kapcsán fontos azt figyelembe venni, és az EU más országainak is megértenie, hogy Közép-Európa országai történelmileg eltérő hátterűek, közelebb van hozzájuk a háború és a migrációs nyomás is más, de az energiakitettség is más.
Egyetértettünk abban is, hogy nem érdemes addig versenyképességről beszélni, amíg ilyen energiaárak vannak
– jelentette ki Magyar Péter.
A hétéves költségvetésről szólva elmondta, hogy bár szlovák kollégája nem akart drámai szavakat használni, viszont ő szívesen megteszi. A miniszterelnök szerint a mostani javaslatot semmiképp nem lehet tárgyalási alapnak tekinteni. Jelezte: „a ciprusi és az yr elnökség alatt elmozdultunk egy jó irányba, de most egy rossz irány felé haladunk.” Elmondta: teljesen feleslegesnek tartja a csütörtöki és pénteki megbeszélést, mert csak akkor lenne értelme ezt megejteni, ha elmozdulnak egymás felé a javaslatok. Mindezt levélben is jelezte az Európai Tanács Elnökének.
Kijelentette azt is, hogy nem elfogadható, hogy Ukrajna finanszírozását össze akarják kötni a költségvetéssel. Ez esetben nem a szolidaritásról van szó, hiszen a V4-ek szolidárisak Ukrajnával szemben, azonban az nem elfogadható, hogy a költségvetésben feltétel legyen a támogatás.
Magyar Péter elmondta, hogy egyetért a migráció kapcsán azzal az állásponttal, amelyet a V4-ek képviselnek. Majd azt hangsúlyozta, érdemes figyelembe venni a költségvetésnél, hogy akik Európa külső határait védik azok ezért sokat áldoznak. Magyarország is euró milliárdokat fizetett azért, hogy megvédje Magyarország és ezzel Európa déli határát. „Nem fogadjuk el azt, hogy ezért büntessenek napi egymillió euróra” – jegyezte meg.