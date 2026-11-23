A pozsonyi várban Robert Fico szlovák, Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel és Magyar Péter magyar miniszterelnök ült tárgyalóasztalhoz ma. A Visegrádi Négyek kibővített ülésén Christian Stocker osztrák kancellár is részt vett az egyeztetésen. A megbeszélés után az öt vezető sajtótájékoztatót tartott a fejleményekről.

A pozsonyi megbeszélés után sajtótájékoztatót tartottak a Visegrádi Négyek Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU

Robert Fico kezdésként emlékeztetett, fontos megbeszélés vár az uniós tagállamok vezetőire csütörtökön Brüsszelben, ugyanis a következő időszak költségvetéséről fognak tárgyalni, amelyet december végéig kell majd véglegesíteniük.

A szlovák miniszterelnök elmondta azt is, hogy azt feltételezte, hogy ez egy olyan találkozó lesz, amelyen olyan témák kerülnek majd terítékre, amelyekben nem fognak majd tudni mindannyian egyet érteni, de a Visegrádi Négyek nem csak bebizonyították életképességüket, de megmutatták, hogy normális és komoly párbeszédet tudnak folytatni, még akkor is ha néhány témában eltér a véleményük.

A szlovák kormányfő elmondta, a megbeszélésen érintették a versenyképesség, az Európai Unió költségvetését és a migráció kérdését.

Kijelentette: teljes egyetértés van közöttük abban, hogy a versenyképesség növeléséről csak akkor beszélhetnek, ha tesznek valamit a magas energiaárakkal. Szerinte vannak már közép és hosszútávú intézkedések az ügyben, de kell valami rövidtávú megoldás is. Ígérete szerint ezzel kapcsolatban hamarosan konkrét lépések is lehetnek.

A 2028-2034 közötti költségvetésről elmondta, hogy nem akar drámai szavakat használni, de szerinte mind az öt ott lévő vezető egyetért abban, hogy abban a formában, amelyben most van a javaslat az elfogadhatatlan. Szerinte még rengeteg tárgyalás kell ahhoz, hogy erről megegyezés születhessen.

A migrációval kapcsolatban elmondta, hogy ezt csak akkor lehet legyőzni, ha az EU teljes kontrollal rendelkezik afölött, hogy ki léphet be a területére.

Az EU-ba pedig csak legálisan lehet belépni

– jelentette ki.

Magyar Péter elmondta, hogy egyetért az osztrák kancellár azon szavaival, hogy egy erős Közép-Európa segíthet egy egész Európát erősebbé tenni. A magyar miniszterelnök leszögezte, hogy akár a költségvetés, akár más ügyek kapcsán fontos azt figyelembe venni, és az EU más országainak is megértenie, hogy Közép-Európa országai történelmileg eltérő hátterűek, közelebb van hozzájuk a háború és a migrációs nyomás is más, de az energiakitettség is más.

Egyetértettünk abban is, hogy nem érdemes addig versenyképességről beszélni, amíg ilyen energiaárak vannak

– jelentette ki Magyar Péter.