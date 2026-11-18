November 18-án kezdődött a kínai Sencsenben az APEC-csúcstalálkozó, amelyen Vlagyimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök is részt vesz.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump kínai fogadtatása között feltűnő különbségekről számoltak be. Fotó: RYOHEI MORIYA / Yomiuri

A beszámoló szerint Putyint a repülőtéren Caj Csi, a Kínai Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja fogadta. Trump érkezésekor viszont maga Hszi Csin-ping jelent meg a repülőtéren.

A két elnök bevonulása között is különbséget észleltek: a forrás szerint Putyin a Diótörő című balett zenéjére lépett be a rendezvény helyszínére, míg Trump érkezésekor az Egyesült Államok himnusza szólt.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump egészen más fogadtatást kapott

A beszámoló külön kitért a vezetők közös fényképezkedésére. Hszi és Trump egymás mellett álltak, Putyin pedig külön kapott helyet.

A Meduza szerint a két vezető kézmozdulatokkal jelezte az orosz elnöknek, hová álljon.

A jelenetről videófelvétel is készült, az azonban önmagában nem bizonyítja, hogy Putyint szándékosan háttérbe akarták szorítani.

A banketten sem nyílt alkalom hosszabb beszélgetésre Trump és Putyin között. Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója szerint a két politikus külön asztalnál ült, ezért nem tudtak egyeztetni.

Háromoldalú találkozó következik

A csúcstalálkozó második napjára Trump, Putyin és Hszi részvételével háromoldalú megbeszélést terveznek.

A találkozót egyes orosz kormánypárti médiumok már előzetesen az 1945-ös jaltai konferenciához hasonlították, amelyen a második világháború utáni rendezésről tárgyaltak a szövetséges nagyhatalmak vezetői.

A diplomáciai fogadtatás körülményei ugyanakkor önmagukban nem árulják el, milyen eredményre jutnak majd a háromoldalú tárgyaláson.