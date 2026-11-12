Európának döntenie kell: háborút akar vagy békét – dörgedelmes üzenetet küldött Putyin

Az ukrajnai háború kapcsán üzent az orosz elnök.

Vlagyimir Putyin a Kremlben fogadta Steve Witkoffot és Jared Kushnert.

A tárgyalás során szóba került Európa és Oroszország kapcsolata.

Vlagyimir Putyin szerint Európának el kell döntenie, hogy háborút akar vagy békét. Az orosz elnök az ukrajnai háború kapcsán arra kérte az Egyesült Államokat, hogy egyeztessen az európai országokkal. Putyin csütörtökön a Kremlben fogadta Steve Witkoffot és Jared Kushnert.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP /

Vlagyimir Putyin: Európának dönteni kell a háború és béke kérdésében

Putyin arra is figyelmeztetett, hogy

Oroszország törvényes célpontnak tekinti az Ukrajnában lévő külföldi csapatokat, mivel jelenlétük szerinte veszélyezteti az ország biztonságát.

Az orosz elnök ugyanakkor azt mondta, örök békét szeretne Ukrajnában. Állítása szerint Moszkva soha nem szakította meg a párbeszédet Európával, ezt az európaiak tették meg. Kushner közölte: az Egyesült Államok tárgyalásokat kezdett európai partnereivel a kontinens biztonsági rendszeréről.

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