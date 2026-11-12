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vlagyimir putyin

Európának döntenie kell: háborút akar vagy békét – dörgedelmes üzenetet küldött Putyin

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Figyelmeztetést küldött Európának az orosz elnök. Vlagyimir Putyin 2026. november 12-én a Kremlben fogadta Steve Witkoffot és Jared Kushnert, az amerikai elnök különmegbízottait, majd az ukrajnai háború kapcsán azt üzente az európai országoknak, hogy el kell dönteniük, háborút akarnak vagy békét.
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vlagyimir putyinegyesült államoksteve witkofforoszországháborúbéke
  • Az ukrajnai háború kapcsán üzent az orosz elnök.
  • Vlagyimir Putyin a Kremlben fogadta Steve Witkoffot és Jared Kushnert.
  • A tárgyalás során szóba került Európa és Oroszország kapcsolata.

Vlagyimir Putyin szerint Európának el kell döntenie, hogy háborút akar vagy békét. Az orosz elnök az ukrajnai háború kapcsán arra kérte az Egyesült Államokat, hogy egyeztessen az európai országokkal. Putyin csütörtökön a Kremlben fogadta Steve Witkoffot és Jared Kushnert.

Vlagyimir Putyin: Európának dönteni kell a háború és béke kérdésében, Putyin, Oroszország, Sarmat nukleáris rakéta, Sarmatnukleárisrakéta, In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin holds a videolinked meeting with the country's missile forces commander, Sergei Karakayev, on the successful test launch of the Sarmat heavy liquid-fueled intercontinental ballistic missile, in Moscow on May 12, 2026. (Photo by Mikhail METZEL / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP /  

Vlagyimir Putyin: Európának dönteni kell a háború és béke kérdésében

Putyin arra is figyelmeztetett, hogy 

Oroszország törvényes célpontnak tekinti az Ukrajnában lévő külföldi csapatokat, mivel jelenlétük szerinte veszélyezteti az ország biztonságát.

Az orosz elnök ugyanakkor azt mondta, örök békét szeretne Ukrajnában. Állítása szerint Moszkva soha nem szakította meg a párbeszédet Európával, ezt az európaiak tették meg. Kushner közölte: az Egyesült Államok tárgyalásokat kezdett európai partnereivel a kontinens biztonsági rendszeréről.

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