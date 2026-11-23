Aleksandar Vucsics, Szerbia korábbi államfője és a Szerb Haladó Párt (SNS) meghatározó politikusa a Pink televíziónak adott hétfői interjújában beszélt esetleges letartóztatásáról. A politikus szerint egyre gyakrabban merül fel, hogy büntetőeljárás indulhat ellene, ám állítása szerint semmilyen jogi alapját nem látja ennek.

Vucsics éhségsztrájkot és utcára vonuló tömeget vizionált letartóztatásának esetére (Fotó: DANIL SHAMKIN / NurPhoto)

Vucsics szerint a börtön sem hallgattatná el, éhségsztrájkba kezdene

A HVG a vajdasági Szabad Magyar Szóra hivatkozva számolt be a volt elnök kijelentéseiről. A korábbi államfő az interjúban arról beszélt, hogy politikai ellenfelei hiába próbálnák börtönnel megfélemlíteni, szerinte ezzel sem tudnák megtörni. Kétségbe vonta, hogy milyen alapon lehetne felelősségre vonni, arra hivatkozva, hogy köztársasági elnökként nem ő írta alá a pénzügyi döntéseket.

Vucsics azt is elárulta, milyen lépésre szánná el magát, amennyiben mégis őrizetbe vennék.

Mihez kezdenének a harmadik napon, amikor egyszerűen úgy döntenék, hogy rendben van, mivel ezt is a teljes jogrend semmibevételével tették meg, akkor éhségsztrájkba kezdek? Ezt én nem élhetném túl, ehhez semmi kétség nem fér”

– jelentette ki a politikus, aki szerint halála súlyos társadalmi következményekkel járhatna.