Aleksandar Vucsics, Szerbia korábbi államfője és a Szerb Haladó Párt (SNS) meghatározó politikusa a Pink televíziónak adott hétfői interjújában beszélt esetleges letartóztatásáról. A politikus szerint egyre gyakrabban merül fel, hogy büntetőeljárás indulhat ellene, ám állítása szerint semmilyen jogi alapját nem látja ennek.
Vucsics szerint a börtön sem hallgattatná el, éhségsztrájkba kezdene
A HVG a vajdasági Szabad Magyar Szóra hivatkozva számolt be a volt elnök kijelentéseiről. A korábbi államfő az interjúban arról beszélt, hogy politikai ellenfelei hiába próbálnák börtönnel megfélemlíteni, szerinte ezzel sem tudnák megtörni. Kétségbe vonta, hogy milyen alapon lehetne felelősségre vonni, arra hivatkozva, hogy köztársasági elnökként nem ő írta alá a pénzügyi döntéseket.
Vucsics azt is elárulta, milyen lépésre szánná el magát, amennyiben mégis őrizetbe vennék.
Mihez kezdenének a harmadik napon, amikor egyszerűen úgy döntenék, hogy rendben van, mivel ezt is a teljes jogrend semmibevételével tették meg, akkor éhségsztrájkba kezdek? Ezt én nem élhetném túl, ehhez semmi kétség nem fér”
– jelentette ki a politikus, aki szerint halála súlyos társadalmi következményekkel járhatna.
Úgy vélekedett, hogy akár egymillió szerb is utcára vonulhatna, hogy lerója előtte a végső tiszteletét.
Ellenzéki szerep és halálos fenyegetés
A volt elnök az interjúban egy életveszélyes fenyegetésről is beszámolt.
Elmondása szerint vasárnap a vracari bűnözői klántól kapott olyan üzenetet, amelyben a meggyilkolásával fenyegették meg.
Vucsics ugyanakkor közölte, hogy nem kíván a rendőrséghez fordulni, mert állítása szerint a hatóság az Egyetemista Lista befolyása alá került.
Az október 25-i előrehozott parlamenti választást követően az addig kormányzó Szerb Haladó Párt elveszítette parlamenti többségét.
A november 17-én megalakult új, 250 tagú szerb törvényhozás összetétele a következő:
- 140 mandátum: Egyetemista Lista
- 103 mandátum: az SNS vezette politikai tömb7 mandátum: kisebbségi képviselők
- Az új erőviszonyok következtében Vučić korábbi kormánypártja ellenzékbe szorult, miközben az Egyetemista Lista parlamenti többséget szerzett.
A volt államfő mostani nyilatkozata alapján tehát az esetleges büntetőjogi felelősségre vonását politikai támadásként értékelné, és akár éhségsztrájkkal is tiltakozna ellene.