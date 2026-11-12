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vlagyimir putyin

Witkoff bejelentette, újabb béketárgyalás jöhet, Európa is részt vehet rajta

54 perce
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Újabb fordulat jöhet az ukrajnai béketárgyalásokban, miután az amerikai küldöttség Moszkvában egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Steve Witkoff szerint megállapodtak egy újabb tárgyalási fordulóról, amelyen már európai képviselők is részt vehetnek.
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Befejeződött Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök vejének találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a Kremlben. A megbeszélés után nem tartottak hivatalos sajtótájékoztatót, Witkoff azonban röviden nyilatkozott az újságíróknak, mielőtt elhagyta Moszkvát.

Putyin, Oroszország, Sarmat nukleáris rakéta, Sarmatnukleárisrakéta, In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin holds a videolinked meeting with the country's missile forces commander, Sergei Karakayev, on the successful test launch of the Sarmat heavy liquid-fueled intercontinental ballistic missile, in Moscow on May 12, 2026. (Photo by Mikhail METZEL / POOL / AFP)
Witkoff szerint újabb béketárgyalás jöhet, Putyin beleegyezett, hogy Európa is részt vehet rajta
Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP /  

Az amerikai különmegbízott úgy fogalmazott, hogy előrelépés történt, és sikerült megállapodniuk egy újabb találkozóról. Hozzátette: sokan nem gondolták volna, hogy ismét folytatódhatnak a háromoldalú tárgyalások, de ez most megtörtént.

A következő egyeztetés időpontját egyelőre nem közölte, azt viszont elárulta, hogy azon európai képviselők is részt vesznek majd. Mint mondta, az európai országok partnereik, ezért fontos, hogy bekapcsolódjanak a folyamatba.

A CNN beszámolója szerint Witkoff és Kushner az Abu-Dzabiban tartott amerikai–orosz–ukrán tárgyalások után, egy nappal később találkozott Putyinnal. Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna képviselői az egyeztetéseken a háború lezárásáról tárgyaltak, de a legfontosabb kérdésekben továbbra is jelentős nézetkülönbségek maradtak.

A moszkvai találkozót követően az amerikai különmegbízottak Dublinba utaznak, ahol még csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetnek. A találkozón várhatóan tájékoztatják az ukrán vezetőt az orosz elnökkel folytatott megbeszélés eredményeiről, és megvitatják a következő tárgyalási forduló lehetőségeit. 

 

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