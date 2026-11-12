Witkoff bejelentette, újabb béketárgyalás jöhet, Európa is részt vehet rajta

Befejeződött Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök vejének találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a Kremlben. A megbeszélés után nem tartottak hivatalos sajtótájékoztatót, Witkoff azonban röviden nyilatkozott az újságíróknak, mielőtt elhagyta Moszkvát.

Witkoff szerint újabb béketárgyalás jöhet, Putyin beleegyezett, hogy Európa is részt vehet rajta

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Az amerikai különmegbízott úgy fogalmazott, hogy előrelépés történt, és sikerült megállapodniuk egy újabb találkozóról. Hozzátette: sokan nem gondolták volna, hogy ismét folytatódhatnak a háromoldalú tárgyalások, de ez most megtörtént.

A következő egyeztetés időpontját egyelőre nem közölte, azt viszont elárulta, hogy azon európai képviselők is részt vesznek majd. Mint mondta, az európai országok partnereik, ezért fontos, hogy bekapcsolódjanak a folyamatba.

A CNN beszámolója szerint Witkoff és Kushner az Abu-Dzabiban tartott amerikai–orosz–ukrán tárgyalások után, egy nappal később találkozott Putyinnal. Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna képviselői az egyeztetéseken a háború lezárásáról tárgyaltak, de a legfontosabb kérdésekben továbbra is jelentős nézetkülönbségek maradtak.

A moszkvai találkozót követően az amerikai különmegbízottak Dublinba utaznak, ahol még csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetnek. A találkozón várhatóan tájékoztatják az ukrán vezetőt az orosz elnökkel folytatott megbeszélés eredményeiről, és megvitatják a következő tárgyalási forduló lehetőségeit.