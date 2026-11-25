Alekszandr Lukasenko belarusz elnök szerint akár Zelenszkij és ő közös repülőúttal is eljuthatnának Moszkvába, hogy tárgyaljanak Vlagyimir Putyinnal. Az ukrán elnök azonban nem tartja komolynak a felvetést, és hangsúlyozta: háborúban álló országok vezetői nem találkozhatnak csak úgy az orosz fővárosban.
Lukasenko a francia Le Point magazinnak adott interjúban beszélt az ötletről. A belarusz állami BelTA hírügynökség által idézett nyilatkozatában azt mondta, ő maga garantálná az ukrán elnök biztonságát az úton.
„Volodja Zelenszkij és én egyszerűen elmehetnénk, és együtt repülhetnénk Moszkvába. Csak ketten. A biztonságának garantálójaként vele ülhetnék a repülőgépen” – fogalmazott.
Lukasenko szerint gyorsabban megállapodhatnának Európa nélkül
A belarusz elnök úgy véli, Oroszország, Ukrajna és Belarusz gyorsabban megállapodhatna a háború lezárásáról és a térség jövőjéről, mint az európai országok bevonásával.
Amikor az újságíró felvetette, hogy Zelenszkij aligha fogadná el az ajánlatot, Lukasenko azt válaszolta: ha az ukrán elnök nem akar tárgyalni, akkor folytassa a harcot, és menjen maga a frontra fegyverrel.
A belarusz vezető az interjúban arról is beszélt, hogy szerinte az orosz csapatok nyerésre állnak a fronton. Vlagyimir Putyin korábban többször is jelezte, hogy kész találkozni Zelenszkijjel, de a tárgyalást Moszkvában képzeli el. Az ukrán elnök ezt következetesen elutasította, és inkább semlegesebb helyszínt tartana elfogadhatónak.
Zelenszkij: Mi vagyok én, a bőröndje?
Zelenszkij az ajánlatra reagálva komolytalannak nevezte a felvetést. Szerinte mindenki számára egyértelmű, hogy a háború körülményei között nem találkozhatnak Moszkvában, de Kijev sem lehet a tárgyalások helyszíne.
„Háborúban állunk. Nem találkozhatunk Moszkvában, és nem találkozhatunk Kijevben sem. Ezt mindannyian tökéletesen értjük” – mondta az ukrán elnök.
Zelenszkij azt is hozzátette, hogy az ilyen javaslatok nem viszik közelebb a feleket a háború lezárásához.
„Azt javasolja, hogy vigyen magával. Mi vagyok én, a bőröndje? Feltesz a repülőre, és elrepülünk. De miért éppen Moszkvába?” – fogalmazott.
Belarusz a háború kezdete óta támogatja Oroszországot: Lukasenko lehetővé tette, hogy az orosz hadsereg az országa területét használja a 2022. februári invázióhoz. Kijev emellett azzal is vádolta Minszket, hogy az ukrán határ közelében olyan jelismétlő berendezéseket telepített, amelyek segíthetik az orosz drónok célba juttatását.
Zelenszkij júniusban felszólította Lukasenkót a berendezések eltávolítására. Az ukrán elnök később arról beszélt, hogy azok leálltak, de szeptemberben az ukrán határőrség ismételt működésükről számolt be.