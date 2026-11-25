Alekszandr Lukasenko belarusz elnök szerint akár Zelenszkij és ő közös repülőúttal is eljuthatnának Moszkvába, hogy tárgyaljanak Vlagyimir Putyinnal. Az ukrán elnök azonban nem tartja komolynak a felvetést, és hangsúlyozta: háborúban álló országok vezetői nem találkozhatnak csak úgy az orosz fővárosban.

Zelenszkij visszavágott Lukasenko moszkvai tárgyalási ajánlatára Fotó: SERGEI BOBYLYOV / POOL

Lukasenko a francia Le Point magazinnak adott interjúban beszélt az ötletről. A belarusz állami BelTA hírügynökség által idézett nyilatkozatában azt mondta, ő maga garantálná az ukrán elnök biztonságát az úton.

„Volodja Zelenszkij és én egyszerűen elmehetnénk, és együtt repülhetnénk Moszkvába. Csak ketten. A biztonságának garantálójaként vele ülhetnék a repülőgépen” – fogalmazott.