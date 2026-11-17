Magyarország és Ukrajna egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök közötti találkozót készít elő, amelyre a tervek szerint november végéig kerül sor.

Ismét találkozik Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij. Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT / POOL

Ismét találkozik Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

Az European Pravda beszámolója szerint az előkészületeket a két ország külügyminisztere, Andrij Szibiha és Orbán Anita egyeztette Brüsszelben, az Európai Unió Külügyek Tanácsának (FAC) ülésével párhuzamosan. A találkozón a csúcstalálkozó részletei mellett szó esett Ukrajna európai uniós csatlakozásáról, valamint olyan kétoldalú kérdésekről is, mint az infrastruktúra, az energetika, a regionális biztonság és a nemzeti kisebbségek jogai

Szibiha ukrán külügyminiszter az X-oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az elmúlt hat hónapban jelentős előrelépés történt a kétoldalú kapcsolatok helyreállításában és normalizálásában, ami teljes mértékben tükrözi Kijev azon törekvését, hogy jószomszédi, megbízható és erős viszonyt építsen ki Magyarországgal és a magyar emberekkel.

A vezetőink múlt heti dublini találkozóját követően érdemi megbeszéléseket folytattam magyar kollégámmal, Orbán Anitával a brüsszeli külügyminiszteri ülés alkalmával. Megállapodtunk abban, hogy kihasználjuk a kapcsolatainkban tapasztalható pozitív lendületet, és megvitattuk a vezetőink november végére tervezett találkozójának közös előkészületeit

- írta Szibiha.

A külügyminiszter végezetül arra is emlékeztetett, hogy december 3-án ünnepli a két ország a diplomáciai kapcsolatok felvételének 35. évfordulóját.