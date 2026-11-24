Zelenszkij szerint Ukrajna fizetheti meg a gyors béke árát

Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy Trump különmegbízottjai a lehető leggyorsabban szeretnének eredményt elérni, és januárt jelölték meg ideális határidőként. Zelenszkij szerint ugyanakkor Ukrajnát jelentős engedmények megtételére kényszeríthetik, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök részéről nem látszanak a háború lezárására irányuló szándék jelei.

„Nagyon gyorsan akarnak cselekedni, és ezt mi is, az oroszok is értjük. Azt is tudjuk, hogy ennek mi lehet az ára. Mi is nagyon szeretnénk a békét, de nem kizárólag Ukrajna kárára” – mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök hozzátette: amennyiben nem születik Kijev számára elfogadható békemegállapodás, Ukrajna jelentős amerikai katonai támogatási csomagot kér majd, és az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítását is szorgalmazza.

Zelenszkij szerint a katonai támogatásnak és a szankcióknak olyan erős jelzést kell küldeniük Moszkvának, amely világossá teszi: eljött az idő a tárgyalóasztalhoz ülni és lezárni a háborút.

Trump januárig akar megállapodást

A sajtó korábban arról számolt be, hogy a Trump-adminisztráció január elejéig szeretné elérni az orosz és az ukrán fél közötti békemegállapodást. Jared Kushner november 23-án arról beszélt, hogy az amerikai tárgyalók a következő hetekben Ukrajnával, az Európai Unió képviselőivel és Oroszországgal is egyeztetnek egy közös biztonsági architektúra kialakításáról.

A tárgyalások egyik legfontosabb kérdése továbbra is az, hogy milyen biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna, és milyen feltételekkel érhet véget az orosz–ukrán háború.