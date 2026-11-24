Volodimir Zelenszkij szerint Donald Trump különmegbízottjai, Jared Kushner és Steve Witkoff a lehető leghamarabb, ideális esetben már 2027 januárjáig szeretnének megállapodást elérni az orosz–ukrán háború lezárásáról.
Az ukrán elnök a Bloombergnek adott interjújában arról beszélt, hogy Kijev kész tárgyalni a békéről, de nem akarja, hogy a megállapodás kizárólag Ukrajna engedményeinek árán szülessen meg.
Zelenszkij szerint Ukrajna fizetheti meg a gyors béke árát
Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy Trump különmegbízottjai a lehető leggyorsabban szeretnének eredményt elérni, és januárt jelölték meg ideális határidőként. Zelenszkij szerint ugyanakkor Ukrajnát jelentős engedmények megtételére kényszeríthetik, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök részéről nem látszanak a háború lezárására irányuló szándék jelei.
„Nagyon gyorsan akarnak cselekedni, és ezt mi is, az oroszok is értjük. Azt is tudjuk, hogy ennek mi lehet az ára. Mi is nagyon szeretnénk a békét, de nem kizárólag Ukrajna kárára” – mondta Zelenszkij.
Az ukrán elnök hozzátette: amennyiben nem születik Kijev számára elfogadható békemegállapodás, Ukrajna jelentős amerikai katonai támogatási csomagot kér majd, és az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítását is szorgalmazza.
Zelenszkij szerint a katonai támogatásnak és a szankcióknak olyan erős jelzést kell küldeniük Moszkvának, amely világossá teszi: eljött az idő a tárgyalóasztalhoz ülni és lezárni a háborút.
Trump januárig akar megállapodást
A sajtó korábban arról számolt be, hogy a Trump-adminisztráció január elejéig szeretné elérni az orosz és az ukrán fél közötti békemegállapodást. Jared Kushner november 23-án arról beszélt, hogy az amerikai tárgyalók a következő hetekben Ukrajnával, az Európai Unió képviselőivel és Oroszországgal is egyeztetnek egy közös biztonsági architektúra kialakításáról.
A tárgyalások egyik legfontosabb kérdése továbbra is az, hogy milyen biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna, és milyen feltételekkel érhet véget az orosz–ukrán háború.