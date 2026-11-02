Zelenszkij a Fox Newsnak adott interjúban beszélt arról, hogy Ukrajna hajlandó lenne felfüggeszteni az orosz olajfinomítók elleni csapásokat, amennyiben Washington Patriot rakétákat biztosítana az ukrán hadsereg számára. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy ha az Egyesült Államok azt szeretné, hogy Kijev egy hónapig ne támadja az orosz finomítókat, akkor erre az időszakra Patriot rakétákat kellene adnia Ukrajnának.

Zelenszkij leállítaná az orosz finomítók támadását a Patriot rakétákért

Fotó: Nicolas Tucat

Az ajánlat lényegében a légvédelmi fegyverek szállítását kötné össze az orosz energetikai infrastruktúra elleni ukrán műveletek felfüggesztésével. Zelenszkij ezzel olyan feltételt fogalmazott meg Donald Trump számára, amelynek teljesítése esetén Kijev vállalná az olajfinomítók elleni támadások szüneteltetését.

Moszkvában reagáltak Zelenszkij ajánlatára

Alekszej Zsuravljov, az orosz Állami Duma képviselője az ukrán elnök kijelentésére reagálva azt mondta, hogy Zelenszkij mindent megtesz annak érdekében, hogy a konfliktus minél tovább folytatódjon. Szerinte az ukrán vezető folyamatosan újabb követeléseket támaszt, és azt várja, hogy mindenki teljesítse azokat.

Zsuravljov úgy vélte, hogy amint egy követelés teljesül, Kijev rögtön egy újabbal áll elő. Az orosz politikus szerint ez a folyamat akár korlátlan ideig is folytatódhat. A képviselő Donald Trump korábbi kijelentésére is utalt, amelyben az amerikai elnök Zelenszkijt rendkívül tehetséges manipulátornak nevezte.

Az orosz képviselő szerint ezért nem kellene teljesíteni az ukrán vezetés követeléseit.

Trump korábban is bírálta az orosz finomítók elleni támadásokat

Donald Trump október közepén nyilvánosan felszólította Kijevet, hogy egyoldalúan hagyjon fel az orosz gyárak és olajfinomítók támadásával. Az amerikai elnök akkor úgy fogalmazott, hogy az ukrán csapások csak a világpiaci olajárak emelkedését idézik elő, és szerinte más célpontokat kellene választani.

Trump korábban egy Oroszország és Ukrajna közötti energetikai tűzszünet kezdetét is bejelentette. A megállapodás azonban csak néhány napig tartott.

Október 30-án Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes arról számolt be, hogy Ukrajna ismét három orosz olajfinomítót és egy gázipari vegyipari komplexumot támadott. Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin elnöki tanácsadója ezt követően azt mondta, hogy Kijev ismét figyelmen kívül hagyta Trump követeléseit.