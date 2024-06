Megteremti a tökéletes otthoni mozizást, de mi is az a lézer projektor?

A projektorok népszerűsége évtizedek óta töretlen, mind a mai napig komoly kereslet mutatkozik irántuk. Ez persze nem véletlen, ugyanis a segítségükkel nagyon könnyen meg lehet teremteni a mozizás illúzióját az otthonunkban, ráadásul jóval kisebb helyet foglalnak el, mint egy televízió, és használat után egyszerűen el is pakolhatók bárhova.



Természetesen ebben a termékcsaládban is rengeteget költenek az iparági szereplők a kutatás-fejlesztésre, azaz arra, hogy folyamatosan jobbá tegyék a készülékeket. Ezeknek a törekvéseknek köszönhetően ma már 4k-s, 8k-s vetítésekre is van lehetőség, a lézer projektorok pedig egy óriási evolúciós ugrást jelentenek a projektorok világában.



Most az egyik legújabb lézer projektor, a Hisense C1 4K TriChroma segítségével mutatjuk be, hogy hogyan működik ez a technológia és milyen előnyöket kínál.

A Hisense C1 4K TriChroma több, mint 7,5 méteres képet is tud vetíteni.

A Hisense készülékéről röviden

A projektorokban rejlő erőt jól mutatja, hogy egy olyan hatalmas és meghatározó szórakoztatóelektronikai konszern is lát fantáziát a technológiában és a készülékekben, mint a Hisense. A lézeres fényforrást használó Hisense C1 DLP képalkotási technológiára épül, és képes akár a 4K felbontás, azaz a 3840x2160 képpont megteremtésére. Autófókusszal látták el és a vetített kép mérete 65"-300", azaz 164 és 762 centiméter között mozoghat.



Tehát akár bő 7,5 méteres kép megteremtésére is mód nyílik. A dizájnja remek és megkapta a cég saját, VIDAA smart operációs rendszerét, amely számos extrát tartalmaz és internetes alkalmazások tömkelegét teszi elérhetővé. Ezek között pedig megtalálhatók magától értetődően a manapság igen népszerű online streaming alkalmazások is. A kínai cég készüléke rendelkezik két darab 10 wattos hangszóróból álló JBL hangszóróval, azaz teljes értékű multimédiás központként is funkcionálhat.

A Hisense C1 lézer projektor a beépített JBL hangszóróival egy teljes értékű multimédiás központ is lehet.

Lézerek a projektorban

A Hisense C1 projektorba lézeres fényforrás került, egészen pontosan az úgynevezett Trichroma technológia. Ennek lényege, hogy a vetítéshez szükséges fényt a hagyományos projektoroktól eltérően nem nagynyomású UHT lámpák vagy LED-ek biztosítják, hanem lézer diódák. Ráadásul itt mind a három alapszínnek jut egy ilyen fénykibocsátó egység, ellentétben a legtöbb mai lézerprojektorral.