Erik Bosgraaf, Howard Williams, Delyana Lazarova és Láng Dorottya is a MRME új évadában!

Kép: Georgi Sztojanov copyright Alp Klanten

A Magyar Rádió Énekkarának jubileumát ünnepeljük!

A Magyar Rádió Énekkara idén ünnepli alapításának 75. évfordulóját, ebből az alkalomból a kórusirodalom különlegességeivel, Mendelssohn romantikus remekművével, a Paulus oratóriummal, Liszt monumentális Christus kompozíciójával, izgalmas kortárs darabokkal, valamint Mozart és Beethoven műveivel idézzük fel az elmúlt több mint fél évszázados zenei munkát.

Variációk kamarazenére

Havonta egy estet szentelnek a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának művészei kedvenc darabjaik bemutatására a kötetlenebb, meghitt hangulatú Variációk koncerteken a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Egy esten akár 6 mű is elhangzik, valamint idén egy-egy ismert műsorvezető is csatlakozik a zenészekhez és a vendégekhez, hogy gondolatain keresztül is közelebb kerülhessünk a művekhez.

Miért zenélnek éjszaka, és ki nyerne a hangszer-olimpián?

7 és 14 éves kor közötti diákok, diákcsoportok jelentkezését várják három különböző tematikájú ifjúsági koncertre, melyeket interaktív műsorral, történetekkel színesítenek a szervezők. A Magyar Rádió Gyermekkórusának mikulásváró, adventi, karácsonyi, farsangi, pünkösdi és anyák napi műsorain gyerekek szólnak gyerekekhez a zenén keresztül, örömteli családi pillanatokat nyújtva.

Kép: Ifjúsági koncertek a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával copyright Vörös Attila

További információ és a koncertek részletes bemutatása megtalálható a radiomusic.hu oldalon, jegyek és bérletek az mrme.jegy.hu oldalon érhetőek el. Az MRME évadfüzetét lapozható és letölthető változatban is lehetséges böngészni.

Tradíció. Varázslat. Közösség.

Köztünk a helyed!