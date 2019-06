Soha ennyi nézője nem volt a Nemzeti Színháznak egy évadban, mint az idén

Soha ennyi nézője nem volt a Nemzeti Színház egy évadának, mint a 2018/2019-es szezonban – mondta Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója az teátrum évadzáróján. „Munkás, kemény évadon vagyunk túl, amelyre az egész társulat büszkén tekinthet vissza" – tette hozzá. Az évadzárón díjakat is osztottak: többek között Söptei Andrea és Fehér Tibor is díjat kapott.

A 2018/2019-es évadban 10 új bemutatót tartott a Nemzeti Színház. Összesen 101 produkciót – 391 előadást láthattak a nézők. Vidékre 28 előadást vittek el, a külföldi vendégjátékok száma pedig 20 volt.

A színházba az elmúlt évadban több mint 113 ezren mentek el. Ezenfelül a Csíksomlyói passiót - amelyet az elmúlt hat év legfontosabb előadásának nevezett az igazgató - legalább 25 ezren látták. Ez a legalacsonyabb becslés, ugyanis a helyiek 30-35 ezer emberről beszélnek, akik ott voltak a nyeregtetőn, és megnézték az előadást. Biztos, hogy ennyi nézője még nem volt a Nemzeti Színháznak, mint ebben az évadban" – mondta Vidnyánszky Attila.

Beszélt arról is, hogy a profizmus jellemezte az idei, eddigi leghosszabb Madách Nemzetközi Színházi Találkozót (MITEM). 2023-ban, Madách Imre születésének 200. évfordulóját „színházi olimpiával" szeretnék megünnepelni.

Ezután kiosztották a Nemzeti Színház saját alapítású díjait. A Szörényi Éva-díjat Söptei Andrea, a Sinkovits Imre-díjat Fehér Tibor, a Németh Antal-díjat Verebes Ernő dramaturg, a Kulissza-díjat pedig Kabai Márta ügyelő kapta. A nyertesekről a színház színészei és munkatársai szavaztak.

Végül az igazgató elmondta: jövőre elkezdődhet a Nemzeti Színház épületének felújítása.

Aztán egy fotókból készített összeállítást vetítettek a társulatnak – a képek az évad eseményeit mutatták meg. Előadások, bemutatók, szoboravatás, nyílt nap, emléktábla-avatás, vidéki játékok, próbák, diákprogramok, MITEM – felsorolni is nehéz, milyen színes volt a Nemzeti Színház évada.

