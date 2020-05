Se VOLT, se Balaton Sound, se Sziget nem lesz idén

27 év óta először lesz nyár Sziget Fesztivál nélkül. De elmarad a VOLT Fesztivál és a Balaton Sound is. Ahogy az összes, 500 főnél nagyobb közönséggel számoló fesztivál. Augusztus közepéig biztosan.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön online sajtótájékoztatón jelentette be, hogyan tervezi a kormány fokozatosan, szigorú menetrend mellett újraindítani a koronavírus-járvány miatt leállt életet. A rendezvényekre vonatkozó korlátozások érvényben maradnak, tehát augusztus 15-ig az 500 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet megtartani. Ezzel kapcsolatban adott ki nyilatkozatot a Sziget Fesztivál főszervezője is. Kádár Tamás azt mondta, „a mostani helyzetre nincs történelmi tapasztalat, ezért a megoldás kulcsa sincs a zsebünkben. Egyelőre csak

végtelen szomorúságot érzünk, hogy a rengeteg munka, szeretet és odaadás, amit a kollegáink évtizedek óta ezekért a fesztiválokért és a vendégeinkért tesznek, idén semmivé vált.”

A főszervező szerint most mindenek előtt ki kell alakítani az elővételes jegyvásárlók számára az optimális megoldást, legyen szó a jegyek jövő évi felhasználhatóságáról vagy a visszatérítés menetéről.

A nemzetközi példákat elemezve minderre számos megoldás látott már napvilágot, vannak országok, ahol külön jogszabályokkal is támogatják, szabályozzák ezt a folyamatot. „Az biztos, hogy ez a precedens nélküli helyzet

nagyon komoly anyagi károkat okoz a teljes fesztiválpiacon, és ezáltal az országnak is, rengeteg munkahely és cég sodródik veszélybe – mondta Kádár Tamás.

A főszervező azt is mondta, „számunkra most az az elsődleges szempont, hogy a vendégeink a lehető legkedvezőbb megoldást kapják, és jövő nyáron együtt élvezhessük ezeket a világszínvonalú fesztiválokat. Elképzelhetetlen a gondolat is, hogy 27 év kitartó és szeretett munkája, az eredményeink és nem utolsó sorban a több millió eddigi látogatónk fesztiválélményének lehetősége egyik pillanatról a másikra lenullázódjon. Egyelőre tehát türelmet kérünk, keressük a megoldást, azonban az biztos, hogy az sokat jelentene, ha azok a látogatók, akik már megvásárolták elővételben a jegyet, ezt a jövő évi fesztiválra való befektetésként kezelnék.”