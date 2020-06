Különleges autósmozit nyit a Müpa

A Müpa alig várja, hogy ősszel újra megnyithassa kapuit, ám addig is szeretné maradandó pillanatokkal szebbé tenni a nyarat a közönség számára, ezért július 1. és 25. között az intézmény különleges autós koncertmozival lepi meg a nézőket - reül ki a MüPa közleményéből. Szerdától szombatig a legkülönbözőbb műfajok hazai előadóinak a Fesztivál Színházban élőben zajló koncertjeit közvetítik az épület melletti parkoló hatalmas kivetítőjén.

Várdai István, Budapest Bár, Kovács János és Nemzeti Filharmonikusok, Random Trip, Hungarian All Star Big Band, Vujicsics, Söndörgő, Lóci játszik, Péterfy Bori & Love Band, The Qualitons és Barabás Lőrinc Quartet – csak néhány azok közül a népszerű magyar fellépők közül, akik júliusban birtokba veszik a Fesztivál Színházat.

A Müpa Autósmozi új dimenzióba helyezi a jól ismert Müpa-élményt, kombinálva az autósmozik nosztalgikus hangulatát az élő koncertek sokaknak hiányzó varázslatával: az épület melletti parkolóban a nézők egy óriási kivetítőn, autójuk kényelmében követhetik figyelemmel a házban élőben zajló koncerteket. A vetítés hangját egy, a helyszínen megadott FM-sávon lehet majd hallgatni az autók rádióján keresztül.

A szerda a klasszikus zenéé, míg a könnyű- és világzene, illetve a jazz szerelmeseit pénteken és szombaton várja a Müpa autós koncertmozija. A nézők ételt és italt is vásárolhatnak a helyszínen, hogy a nyáresti hangulat igazán tökéletes legyen. A formabontó mozikoncertek 21:00-kor kezdődnek majd, két csütörtök estén pedig a Metropolitan Opera közvetítéseinek ismétlését – Puccini Bohéméletét és Lehár A víg özvegy című operettjét – láthatja felvételről a közönség, 20:00-tól.

A parkolóban közel 130 autó fér el: járművenként 4000 forintért, kizárólag online lehet jegyet váltani az előadásokra az adott koncert kezdéséig. Egy kocsiban több utas is tartózkodhat, betartva a személyautó kapacitására vonatkozó szabályokat. A belépők megvásárlásakor a Müpa-ajándékutalványok is felhasználhatóak, illetve a Müpa+ hűségprogram jegykedvezményei is érvényesíthetőek.

A programsorozat megvalósításához a Müpa stratégiai partnere, a világ egyik legzöldebb prémium autómárkájaként ismert Lexus nyújtott inspirációt.

További részletek és a Müpa Autósmozi programja, itt: https://www.mupa.hu/programok/autosmozi