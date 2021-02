A kettős mérce alkalmazása most az egyik legsikeresebb feltörekvő countryzenész teljes karrierjébe és megélhetésébe kerülhet. Egyetlen mondata miatt törlik a zenéit, meghívásait is visszamondták. A dolgot az teszi érdekessé, hogy néhány hónappal ezelőtt az egyik NBA-játékosnak elég volt bocsánatot kérnie egy pontosan ilyen mondatáért.

Törölték a Spotify és az Apple által kínált playlistekből az összes zenéjét, a lemezkiadója felfüggesztette a szerződését Morgan Wallennek. A 27 éves countryzenész 2018-ban adta ki első albumát, és idén januárban a másodikat (Dangerous: The Double Album). A friss anyag sikeréről sokat elárul, hogy kiadása óta vezeti a Billboard 200-as albumlistáját. Azonban a hét elején volt egy szerencsétlen mondata a fiatalembernek, amit a szomszédja titokban videofelvételen rögzített.

Wallen kedd este egy iszogatásból tért haza néhány barátjával, és a valószínűsíthetően ittas szedelőzködés közben hagyta el a száját az a mondat, hogy „take care of that pussy ass nigga”. Ezt nagyjából úgy lehet fordítani, hogy 'vigyázz erre a kényes négerre'. A tökéletes fordítást meglehetősen nehezíti, hogy ez a szóösszetétel leginkább a fekete közösség tagjai által használt. A „nigger” vagy „nigga” kifejezéshez hasonlóan rendszeresen fordul elő ez a kifejezés például fekete hiphop-előadók szövegeiben is. (A 80-as években alakult 2 Live Crew-nak van is egy ilyen című száma.) Használói általában olyanokra értik, akik nagy hanggal mondják a magukét, de leginkább csak akkor, ha tudják, hogy elegen vannak mögöttük. Tehát nagyszájú hangemberekre.

Wallen és társasága a ház előtt szerencsétlenkedett a kocsikból való kiszállással, és a zenész akkor mondta ezt, amikor egyik ismerősét tette ki a kocsiból, majd lökte a ház előtti füves részre. Tehát egy ismert, általában feketék által használt fordulatot használt az ismerősére, akiről a rossz minőségű felvétel alapján azt sem lehet megállapítani, hogy egyáltalán fekete-e.

Büntetés

A TMZ cikkének megjelenése után Wallen azonnal bocsánatkérő nyilatkozatot adott ki, amelyben leírta, hogy szégyelli magát, és nagyon sajnálja az egészet. Azt is írta, hogy nincs mentség az ilyen típusú beszédre: „szeretnék őszintén elnézést kérni, és a jövőben jobban fogok vigyázni” – zárta a sorait a zenész, akinek azóta igyekeznek mindenhonnan eltávolítani dalait, sőt, őt magát is. Amerika egyik legnagyobb rádióhálózata (Cumulus Media), amelyikhez több mint 400 rádiócsatorna tartozik, már jelezte, hogy azonnali hatállyal és kivétel nélkül törlik a zenéit – írja a CoS. Azóta lépett a Spotify és az Apple is, akik törölték Wallen dalait a countryzenét gyűjtő listáikról. De a sornak még nincs vége: az 1964-ben alapított amerikai Country Zeneakadémia (Academy of Country Music) is kitiltotta őt, így nem kaphat egyetlen díjat sem az akadémiától idén.

Kettős mérce

A zenész elleni összehangolt támadás önmagában is elég abszurd, főleg akkor, ha visszaemlékszünk, mi történt az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) tavalyi rájátszásában, amikor az egyik fekete játékos, Montrezl Harrell

dühös tekintettel mondta szinte teljesen ugyanezt a liga egyik fiatal tehetségének, a szlovén Luka Doncicnak. (A lenti videóban 0:20-nál látható a jelenet.) A különbség csak annyi, hogy Harrell láthatóan dühből mondta a fehér Doncicnak, hogy „bitch ass whiteboy” ('kényes fehérfiú'). A pussy és a bitch szavak durvasági foka közötti különbségére is lehetne pár másodpercet szánni, de sokkal fontosabb az, hogy ő a kosara után az általa a palánk alól kitaszított Doncic szemébe mondta ugyanezt. Nem pedig a földre lökött haverjáról, a hatás kedvéért pedig egy másik szubkultúrából vett kifejezést használva.

Egyébként az sem mellékes, hogy a feldühödött Harrellnek sikerült ezt a szitkot a Black Lives Matter-mozgalom kellős közepén elszórnia sporttársára. És mondatának annyi lett a következménye, hogy ismert emberek, feketék, fehérek egyaránt, kifejtették véleményüket arról, hogy ez nem volt szép. Harrell egyébként a két csapat következő mérkőzése előtt, a bemelegítéskor ment oda Doncichoz, és kért tőle bocsánatot. Neki ennyi is elég volt. Pályafutását a legkevésbé sem befolyásolta ez az erősen rasszista mondat, csupán annyi történt vele, hogy Doncicot még a Los Angeles Clippers játékosaként sértette meg a járvány miatt augusztusra tolt rájátszásban, de novemberben már aláírt a város másik csapatához, a tavalyi bajnok Lakershez. A zenész Morgan Wallennek pedig valószínűleg épp ezekben a napokban teszik tönkre a karrierjét.